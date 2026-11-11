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D66 en CDA akkoord met afgezwakt belastingvoorstel PRO en Volt

Regeringspartijen D66 en CDA gaan akkoord met een afgezwakt voorstel van PRO en Volt om het belastingplan voor 1 miljard euro te vertimmeren. Kern van het voorstel blijft een verschuiving van lasten van arbeid naar vermogen, melden de twee oppositiepartijen in een persbericht. Onduidelijk is of het voorstel nu op een meerderheid kan rekenen, en hoe de VVD denkt over de steun van de coalitiepartners.

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De partijen zijn het onder meer eens over een miljonairsbelasting. Wie meer dan 60.000 euro per jaar verdient aan spaargeld of beleggingen, gaat daarover een nieuw toptarief van 38,5 procent betalen. Het basistarief gaat juist iets omlaag, met een half procentpunt naar 35,5 procent. Per saldo levert dit 221 miljoen euro op.

Daarnaast wordt 274 miljoen euro opgehaald door een plan van de ChristenUnie om papieren schenkingen aan te pakken alsnog uit te voeren. Rijke ouders kunnen met deze constructie een groter deel van hun vermogen belastingvrij nalaten aan hun kinderen. Een Kamermeerderheid stemde onlangs al in met een voorstel om dat minder aantrekkelijk te maken, maar het kabinet legde dat naast zich neer.

Exitheffing

Kleine aanpassingen in de belasting die bedrijfseigenaren betalen (box 2) en de erf- en schenkbelasting moeten 93 miljoen euro extra binnenbrengen. De schijfgrenzen voor deze belastingen stijgen de rest van de kabinetsperiode niet mee met de inflatie.

De partijen spreken verder af dat structureel 412 miljoen euro extra wordt opgehaald door fiscale constructies tegen te gaan. Een exitheffing voor miljonairs die het land willen verlaten, een lang gekoesterde wens van PRO, is daar onderdeel van.

Met de opbrengst van al deze maatregelen wordt de inkomstenbelasting voor werkenden met 900 miljoen euro verlaagd. Daarvoor wordt het tarief in de laagste schijf verlaagd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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