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Waarom muggen jou steeds steken en je vrienden niet: wetenschappers ontdekken opvallend verschil

Ben jij altijd degene die tijdens een zomeravond (of zelfs ná de zomer) helemaal lek wordt gestoken, terwijl je vrienden nergens last van hebben? Dan ligt dat niet zomaar aan pech. Wetenschappers hebben ontdekt dat verschillende muggensoorten hun eigen voorkeuren hebben als het gaat om wie ze steken. En dat heeft alles te maken met je lichaamsgeur en de bacteriën op je huid.

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Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Florida International University, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift iScience. De onderzoekers bestudeerden hoe drie verschillende muggensoorten reageerden op 119 vrijwilligers. En wat bleek? Geen enkele deelnemer was bij alle drie de muggensoorten even populair. Iedere soort had zijn eigen favoriete groep mensen.

Waarom de ene mug jouw lichaamsgeur aantrekkelijk vindt en de andere niet

Dat sommige mensen vaker worden gestoken dan anderen, is al langer bekend. Maar volgens de onderzoekers bestaat er niet zoiets als één persoon die voor alle muggen onweerstaanbaar is. Welke mug jou aantrekkelijk vindt, hangt namelijk af van de stoffen die je huid afgeeft.

Onze huid produceert meer dan duizend verschillende vluchtige organische stoffen. Die vormen samen met de bacteriën en andere micro-organismen op onze huid een unieke geur. En muggen blijken daar behoorlijk kieskeurig in te zijn. “We hadden niet verwacht dat de verschillende soorten een voorkeur zouden hebben voor verschillende mensen”, vertelt onderzoeker Kaylee Marrero. Vooral het feit dat iedere muggensoort op andere bacteriën op de huid reageerde, verraste haar.

Onderzoek naar 3 muggensoorten laat opvallende verschillen zien

Voor het onderzoek werden drie muggensoorten onderzocht die gevaarlijke ziektes kunnen overbrengen, waaronder dengue, zika en gele koorts.

De Aedes aegypti, ook wel de gelekoortsmug genoemd, bleek vooral af te komen op mensen die geen parfum of andere toegevoegde geurtjes droegen. Ook had deze mug een lichte voorkeur voor mannen.

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) was juist aangetrokken tot mensen bij wie de huid grotere hoeveelheden van bepaalde chemische stoffen afgaf, waaronder ketonen.

En dan is er nog de Culex quinquefasciatus, een muggensoort die vooral ’s nachts actief is. Deze mug bleek bijzonder gevoelig voor de samenstelling van bacteriën op de huid. Sommige bacteriën maakten mensen aantrekkelijker, terwijl andere juist een afstotend effect leken te hebben.

Huidbacteriën bepalen mede hoe aantrekkelijk je bent voor muggen

Volgens de onderzoekers spelen de bacteriën op onze huid een veel grotere rol bij muggenbeten dan gedacht. “Het is me nu duidelijk dat de microbiomen op onze huid onze persoonlijke geursignatuur bepalen”, zegt onderzoeker Matthew DeGennaro van Florida International University.

Iedere muggensoort lijkt die geur op een andere manier te herkennen en te gebruiken bij het kiezen van een slachtoffer. Dat verklaart waarom jij tijdens een avond buiten misschien voortdurend wordt gestoken, terwijl iemand anders nauwelijks een mug ziet. Bij een andere muggensoort kunnen de rollen zomaar omgedraaid zijn.

Kunnen nieuwe antimuggenmiddelen muggenbeten voorkomen?

De ontdekking kan volgens de wetenschappers belangrijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe antimuggenmiddelen. Nu wordt vaak geprobeerd om muggen in het algemeen af te weren. Maar als onderzoekers precies weten welke stoffen bepaalde muggensoorten aantrekken of juist afstoten, kunnen ze mogelijk middelen ontwikkelen die specifiek tegen één soort werken. Dat is vooral belangrijk in gebieden waar muggen gevaarlijke ziektes verspreiden, zoals malaria, dengue en zika.

Voorlopig betekent het onderzoek nog niet dat er een wondermiddel tegen muggenbeten bestaat. Maar het biedt wel nieuwe aanknopingspunten om mensen beter te beschermen. Dus word jij altijd als eerste lek gestoken? Dan ben je niet per se een magneet voor álle muggen. Je hebt misschien gewoon precies de lichaamsgeur waar een bepaalde muggensoort dol op is.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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