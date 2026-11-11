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Analyse: singles betalen tot 6420 euro per jaar meer aan wonen dan stellen

Wie alleen woont, betaalt volgens Raisin tot 6420 euro per jaar meer aan woonlasten dan iemand die samenwoont. Op Singles’ Day blijkt hoe groot het financiële verschil tussen singles en stellen op de woningmarkt kan zijn.

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Alleenstaande huizenkopers betalen gemiddeld 510 euro meer aan woonlasten dan mensen die samen een huis kopen.

Singles’ Day: alleen wonen kost honderden euro’s extra

Vandaag is het Singles’ Day, een dag waarop het vrijgezellenbestaan centraal staat. Maar wie alleen woont, heeft financieel weinig te vieren. Want terwijl stellen de huur, energierekening en andere vaste lasten kunnen delen, draaien singles overal zelf voor op.

En dat verschil is behoorlijk groot. Volgens berekeningen van Raisin betalen alleenstaande huizenkopers gemiddeld 1525 euro per maand aan woonlasten. Bij stellen is dat 1015 euro per persoon.

Alleen een huis kopen? Dan is 70.000 euro inkomen nodig

Voor singles die dromen van een koopwoning, ziet het er al helemaal somber uit. Wie in zijn eentje een nieuwbouwappartement van 60 vierkante meter wil kopen, betaalt volgens het onderzoek ongeveer 1165 euro netto per maand aan hypotheeklasten.

Maar voordat je überhaupt een hypotheek krijgt, moet je behoorlijk verdienen. Zonder spaargeld of overwaarde is voor zo’n appartement een bruto jaarinkomen van ongeveer 70.000 euro nodig. Ter vergelijking: het modale jaarinkomen ligt volgens de nieuwste raming van het Centraal Planbureau op 48.000 euro.

Stellen hebben het een stuk makkelijker. Zij kunnen twee inkomens combineren en de hypotheeklasten delen. Voor een nieuwbouwwoning van 80 vierkante meter betalen zij volgens dezelfde berekeningen ongeveer 785 euro per persoon aan hypotheeklasten.

Singles betalen 130 euro meer aan bijkomende woonlasten

Het blijft niet bij de hypotheek. Ook andere woonlasten drukken zwaarder op de portemonnee van singles. Denk aan internet, verzekeringen, gemeentelijke belastingen en de energierekening. Een huis moet nu eenmaal verwarmd worden, of er nu één persoon woont of twee.

Volgens Raisin betalen alleenstaande kopers gemiddeld 360 euro per maand aan deze bijkomende kosten. Bij stellen gaat het om ongeveer 230 euro per persoon. Dat scheelt opnieuw 130 euro per maand.

Alleen huren kost 535 euro per maand meer dan samen huren

Wie denkt dat huren een goedkoper alternatief is, komt eveneens bedrogen uit. Op de vrije huurmarkt kost een appartement van 60 vierkante meter inmiddels gemiddeld zo’n 1355 euro per maand. Tel daar de overige woonlasten bij op en een single huurder is maandelijks ongeveer 1570 euro kwijt. Dat is ongeveer de helft van een netto modaal maandinkomen.

Stellen die samen een ruimer appartement van 80 vierkante meter huren, betalen gemiddeld 1035 euro per persoon, inclusief bijkomende woonlasten. Voor singles betekent dat een verschil van maar liefst 535 euro per maand. Op jaarbasis is dat 6420 euro.

Waarom singles minder kunnen sparen voor een koopwoning

De hoge woonlasten hebben volgens Raisin ook gevolgen voor de toekomst. Want wie iedere maand een groot deel van zijn inkomen kwijt is aan wonen, houdt minder geld over om te sparen. “De woningmarkt treft singles hard. Ze zijn gemiddeld rond 500 euro per maand duurder uit aan woonlasten en hebben voor een eerste stap al snel 70.000 euro inkomen of flink eigen vermogen nodig”, zegt financieel onderzoeker Jasper Berkhout van Raisin.

Volgens hem kunnen de hoge huurprijzen ervoor zorgen dat alleenstaanden steeds moeilijker de overstap naar een koopwoning maken. Zijn advies? Kijk verder dan de grote steden, onderzoek of je in aanmerking komt voor een Starterslening en overweeg eventueel om samen met een vriend of familielid een woning te kopen.

Raisin rekent met woningen van 60 en 80 vierkante meter

De onderzoekers benadrukken dat de berekende verschillen gemiddelden zijn. Voor de vergelijking is gekeken naar een alleenstaande in een woning van 60 vierkante meter en een stel in een woning van 80 vierkante meter.

Bovendien zijn niet alle kosten meegenomen. Denk aan bepaalde lokale belastingen, onderhoud en inboedelverzekeringen. De werkelijke rekening kan voor sommige alleenstaanden dus nog hoger uitvallen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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