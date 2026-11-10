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Recordaantal kijkers wacht op ‘nieuwe’ Sint in het Sinterklaasjournaal, maar hij kwam niet

Het Sinterklaasjournaal is gisteravond gestart met een recordaantal kijkers. 2,3 miljoen mensen op de bank voor de eerste aflevering is niet eerder gebeurd en dat is nog zonder uitgesteld kijken. ‘Half Nederland’ wilde blijkbaar graag ontdekken wie de nieuwe hulpsint is.

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Vorig jaar keken 1,7 miljoen mensen naar de start van het Sinterklaasjournaal.

Tijdens een filmpremière schuifelde acteur Gijs Naber gisteravond over een rode loper. Hij was de meest genoemde naam van de afgelopen week. Naber ontweek de pers en beantwoordde zo ongetwijfeld die ene vraag: ben jij het?

Sinterklaas ontbreekt in het Sinterklaasjournaal: hij is zoek

Sinterklaas was in het Sinterklaasjournaal namelijk helemaal nergens te bekennen, dus alle 2,3 miljoen nieuwsgierige aagjes (ook die van Metro) weten nog steeds niets. Het eerste probleem doet zich namelijk alweer voor: Sint zit helemaal niet op de stoomboot die onderweg is naar Nederland.

Het ontbreken van Sint was (uiteraard) niet het enige probleem dat de kinderen en vele ouders door het Sinterklaasjournaal kregen voorgeschoteld. De Sinterklaasboom in het Brabantse Grave, waar de stoomboot zaterdag moet aanmeren, is omgehakt. Bovendien kwam een sloopbedrijf naar het Grote Pietenhuis om het statige pand af te breken. Vanavond weten de kijkers meer (of krijgen we nog meer problemen voorgeschoteld).

Vraag ‘wie de nieuwe Sint is’ blijft onbeantwoord

In Pathé Tilburg was gisteravond, net na het Sinterklaasjournaal, de première van de film Carnaval van enkele makers van New Kids. Namens De Telegraaf stond Max van den Broek aan de rode loper om een aantal BN’ers vragen te stellen over geruchten over de opvolger van de gestopte Stefan de Walle. Leo Alkemade en Vieze Jack ontweken de vraag soepeltjes, is in de video boven dit artikel te zien.

Acteur Gijs Naber was er volgens Van den Broek ook: “Hij wilde hier niet langs de rode loper om interviews te doen. Dat zegt misschien ook al genoeg.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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