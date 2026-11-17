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Beatrijs (26) lag in coma met hersenletsel nadat zij werd aangereden, toch liep zij weer een halve marathon

Sommige verhalen zijn tegelijkertijd vreselijk en bijna te mooi om waar te zijn, zoals het verhaal van Beatrijs. Zij was 26 toen ze als fietsster van achteren werd aangereden. De dader reed door en liet de Amsterdamse ‘voor dood’ op het wegdek achter. Ze lag in coma met ernstig hersenletsel en haar toekomst leek hopeloos. Toch volbracht ze dit jaar de halve marathon in haar stad.

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Beatrijs is morgen te zien in het programma De dag dat... (KRO-NCRV). En zij niet alleen. Ook het verhaal van Lotte (18) uit Amersfoort komt aan bod. Zij werd vorig jaar december aangereden en ook die dader reed door. Lotte overleefde het niet.

Metro schreef al over de Amersfoortse toen haar vriendengroep aan bod kwam in het programma Vrienden na het leven. De ouders en zus van Lotte doen hun verhaal morgen in De dag dat de dader doorreed. Dat doen zij op een indrukwekkende manier, willen we je als eventuele kijker meegeven. Vader Pieter zegt bijvoorbeeld: “Je rijdt iemand aan, je rijdt met dezelfde vaart door en je gaat thuis gewoon slapen?” Moeder Caroline: “Ik vind dat mijn kind is vermoord.”

Beatrijs, een nachtvlinder die ook overdag moest fladderen

In deze televisierubriek Blik op de Buis vertellen we echter over (het wonder van) Beatrijs, nu een jonge dertiger. Tot het ongeluk in november 2021 was zij zo’n meid die als eerste op een feestje verscheen en toch als laatste wegging. Een gangmaker die zonder blikken of blozen vertelde dat zij CEO van Heineken wilde worden. “Een echte doorzetter”, vertelt haar zus Liz in De dag dat de dader doorreed. “‘Trijs’ was een nachtvlinder die ook overdag moest fladderen.”

📺 Andere onderwerpen in De dag dat… De komende drie woensdagen worden nog meer indrukwekkende verhalen over ‘De dag dat…’ verteld. De dag dat de watertaxi ten onderging gaat over een ongeluk tussen een watertaxi en een veerboot bij Terschelling. Een vader met jonge kinderen kwam om het leven. De dag dat ik mijn huis kwijtraakte gaat over Nienke, die na een scheiding met haar kinderen op straat wordt gezet en geen nieuw huis kan vinden. In de laatste aflevering, De dag dat de roze wolk zwart werd, vertelt Job over Marjon. Zijn vrouw werd zwaar depressief na de geboorte van hun dochter (postpartumdepressie) en overleed aan de gevolgen daarvan.

Beatrijs smakte 79 meter verderop op het asfalt

Ondanks dat de verlichting op de fiets van Beatrijs goed werkte, wordt zij ’s nachts van achter aangereden. De auto bleek achteraf gestolen te zijn en de bestuurder had veel te hard gereden. Maar liefst 79 meter verderop komt Beatrijs met haar hoofd op het wegdek terecht. Een 38-jarige man werd aangehouden, maar ontkent tot op de dag van vandaag op het vreselijke moment in Amsterdam te zijn geweest.

Beatrijs ligt enige tijd in coma in het Amsterdam Medisch Centrum en heeft zwaar hersenletsel. Artsen zeiden: “Zij zal altijd hulpbehoevend zijn en dat is dan het beste scenario.”

Van coma tot de halve marathon van Amsterdam

In De dag dat de dader doorreed hoor (en zie) je hoe een wonder zich voltrok, aangezien er toch een beter scenario was. Beatrijs, die inmiddels zelfstandig woont en een opleiding tot evenementenorganisator afrondde, voert ook zelf het woord: “Ik heb alles opnieuw moeten leren, echt alles.” Als voorbeeld noemt zij drinken uit een glas. Zus Liz geeft aan dat er veel meer veranderd is. Beatrijs kan niet meer vooruitdenken of plannen en begrijpt het verband tussen oorzaak en gevolg niet.

Eén ding is wel hetzelfde gebleven: de halve marathon van Amsterdam als een uitdaging zien. Beatrijs volbracht hem al eens, al kan zij zich daar nu niets meer van herinneren. De dader mag dan ooit zijn doorgereden, het weerhield de dappere strijder er niet van om ‘gewoon’ weer puffend en juichend over de finish in het Olympisch Stadion te komen. Met zus Liz aan haar zijde.

Aantal blikken uit 5: 4

De dag dat de dader doorreed is morgen (woensdag 18 september) om 21.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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