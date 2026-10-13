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Auto door rood werd Lotte (18) fataal: ‘Ze was lief en gekkig, de Enzo Knol van onze groep’

De vrienden hadden vorig jaar december kerstvakantie, een leuke stapavond achter de rug en het leven was goed. Tot een hard rijdende auto, die ook nog eens door rood reed, één van de vrienden fataal werd: Lotte van Vliet. De Amersfoortse, die maar 18 jaar werd, is de eerste hoofdpersoon in een nieuw seizoen Vrienden na het leven.

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Dat is Lotte natuurlijk, maar er zijn in deze reeks veel meer hoofdrolspelers: de vrienden die achterbleven en openhartig hun verhaal doen over dood, rouw en vriendschap. En vertellen hoe een groep reageert of misschien wel verandert als iemand er opeens niet meer is.

Metro bekeek de eerste aflevering van Vrienden na het leven (EO) voor televisierubriek Blik op de Buis. Dat deden we drie jaar geleden ook al eens bij de start van de reeks van programmamaker Joram Kaat. Het ging toen over Zara (16) uit Vlaardingen, een meisje dat de dupe werd van een straatrace. ‘Goed dat Vrienden na het leven er is’, schreef Metro toen. Dat vinden we nog steeds.

Joram Kaat mag in Vrienden na het leven ‘dicht bij jongeren komen’

De zes uitzendingen per seizoen zijn namelijk mooie odes aan overleden jongeren (lang ‘leve’ al dat bewegend beeld dat tegenwoordig beschikbaar is). Tegelijkertijd laten de achtergebleven vrienden veerkracht zien, kunnen zij weer over hun verdriet praten en wellicht andere jongeren laten zien ‘hoe zij het doen’. Dat is best nodig, want er komen helaas nogal wat tieners om het leven, dat blijkt maar weer.

Presentator Joram Kaat vindt het bijzonder wat hij in Vrienden na het leven meemaakt: „Het blijft bijzonder dat ik dicht bij deze vriendengroepen mag komen. Door hun ogen leer ik iemand kennen die er niet meer is. Ik ben telkens onder de indruk van de manier waarop jongeren rouw op hun eigen manier vormgeven.”

‘Door de blik in haar ogen zag ik meteen dat het niet goed was’

Lotte van Vliet had een leuke vriendengroep, die vanuit kleinere groepjes ontstond in de 5e van de middelbare school. Ze zagen elkaar doordeweeks sowieso dagelijks, bij ‘de paal in de kantine’. In het weekend was het vaak genieten geblazen in café ’t Koetje. Zo ook op een avond in de kerstvakantie. Lotte had vriendin Norah net verteld dat ze zo dankbaar was voor haar leven, vrienden, ouders en vriend. Daarna was het dansen geblazen, Lotte zwaaiend met een kerstslinger.

De fietstocht naar huis (de twee hartsvriendinnen weer samen) werd een fatale. Lotte reed lachend een stukje vooruit, omdat zij noodles zou maken. De door rood scheurende auto heeft zij nooit zien aankomen. „Lotte, stop!”, schreeuwde Norah nog. „Door de blik in haar ogen en al het bloed zag ik meteen dat het niet goed was”, zegt de weer verdrietige vriendin nu. Lotte werd nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur bleek uiteindelijk een jongen van 17 zonder rijbewijs, wat vreemd genoeg niet in de uitzending zit. De dader gaf zichzelf aan bij de politie.

😢 Andere afleveringen Vrienden na het leven De komende vijf weken komen de volgende 5 jongeren aan bod: Maddy van Lent (15) uit Geleen, een van de drie doden bij een scooterongeluk.

Shane Dekker (16) uit Nijmegen, die de dood vond door een vuurwerkbom.

Jasmijn Nederhof (17) uit Helmond overleed na carnaval vieren in haar slaap.

Gianny-Davey Boezerman (12) uit Amsterdam, vermoord door zijn vader.

Anouk Tuin (18) uit Wieringerwerf, verongelukt.

Lotte was een zonnetje en ‘gekkig zonder schaamte’

Het flinke aantal sprekers in Vrienden na het leven heeft genoten van Lotte, hoe kort haar leven ook was. Ze noemen haar leuk, vrolijk, een zonnetje, energiek en ‘gekkig zonder schaamte’. Dat hun vriendin audities voor toneelscholen deed, konden ze wat dat betreft wel plaatsen. „Ze was de Enzo Knol van onze groep.”

Norah denkt nog terug aan de nacht nadat haar vriendin het leven had gelaten. „Ik appte dat ik van haar hield en dat ik haar miste.” Er kwam uiteraard nooit meer een appje terug.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Vrienden na het leven vind je elke maandag op het YouTubekanaal van NPO Start Next. Wanneer de uitzendingen ook op NPO Start komen, is op dit moment niet duidelijk, maar vorige seizoenen vind je daar wel.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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