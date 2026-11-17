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Honderden agenten melden zich ziek op Franse stakingsdag

Honderden leden van de Franse oproerpolitie hebben zich dinsdag ziek gemeld. Volgens Franse media protesteren ze op die manier tegen de hoge werkdruk die de wekenlange demonstraties op de ordediensten leggen en het toenemende geweld tegen agenten.

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De oproerpolitie mag in Frankrijk wettelijk niet staken. Op deze manier proberen ze dat verbod te omzeilen.

Volgens de vakbond hebben dinsdag zeker duizend agenten een arts geraadpleegd. In Straatsburg zouden bijvoorbeeld vijftig van de 67 agenten zich ziek hebben gemeld. In Marseille kwam zelfs geen enkele oproeragent opdagen.

Ondanks het ontbreken van een groot deel van de oproerpolitie lijken de demonstraties in heel Frankrijk tot nu toe goed te verlopen. BFMTV maakt nog geen meldingen van incidenten. In Parijs heeft een grote protestmars al de eindbestemming bereikt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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