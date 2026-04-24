Oplichterstruc in Amsterdam Centraal 24/7: bagagedief slaat z’n slag met holle koffer

Amsterdam Centraal blijkt het toneel van een slimme bagagetruc: dieven gebruiken een holle koffer om spullen razendsnel te laten verdwijnen. De methode komt aan het licht in het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7.

National Geographic en Disney+ zijn het tweede seizoen van deze serie gestart. Die gaat over reizigers en mensen die op Amsterdam Centraal werken. Bekende gezichten keren terug, nieuwe hardwerkende mensen komen in beeld. Volgens de makers hebben we het hier over ‘één van de drukste treinstations van Europa’. Wat zeker een feit is: dagelijks passeren zo’n 200.000 mensen het station. En dus gebeurt er altijd wat.

Favoriet: Gusta met ziel en zaligheid op Amsterdam Centraal

Genoeg in elk geval om er een tv-serie mee te vullen, zag Metro voor televisierubriek Blik op de Buis. Dat gebeurt de laatste jaren vaker: kijken naar mensen die op een speciale plek werken. Op of langs de snelweg A4, Schiphol Airport, het genre wordt zolang we er naar blijven staren behoorlijk over de beeldbuis gejaagd. Wat die laatste serie over de luchthaven betreft, daar heb je de nogal opvallende Josée. De floormanager is een nogal druk, maar schitterend mens (zeker voor tv). In Amsterdam Centraal 24/7 herkennen we gelijk eenzelfde type: Gusta.

Gusta doet van alles, zoals de afdeling gevonden voorwerpen bemannen. Ze is wat minder druk dan de genoemde Josée, maar zet zich met dezelfde ziel en zaligheid („en de toewijding van een detective”) in als iemand een tas of iets anders kwijt is. Gusta’s dag is geslaagd als een eerst wanhopige reiziger met een grote glimlach (en een hug) weer door kan. Dat gebeurt vaak, omdat op Amsterdam Centraal jaarlijks 65.000 voorwerpen kwijtraken (waaronder in de eerste aflevering een kolfset).

Zij beleeft een mooi avontuur als voor een rolstoelgebruiker een brug tussen perron en trein moet worden gelegd. Helaas is de brug breder dan de treindeur. „Dat gaat niet. Dat gáááát niet.” Volgens Gusta kun je op ‘haar’ Amsterdamse station „het onverwachte altijd verwachten”. „Toeval is logisch”, zou Johan Cruijff dat noemen.

Hoe werkt de ‘holle koffer-truc’ op Amsterdam Centraal?

Zo zijn er meer mooie types in Amsterdam Centraal 24/7 te zien. Gusta’s collega Alexandra bijvoorbeeld, ’ticket- en servicemedewerker’. Ze ziet zichzelf als „het visitekaartje van Amsterdam” en heeft als hobby nationaliteiten raden, als iemand bijvoorbeeld het perron van ‘the train to Zèndèm‘ vraagt. Of de jonge operationeel coördinator Lisanne in de altijd drukke meldkamer van de NS.

Esther checkt bagage van reizigers naar Groot-Brittannië (zij moeten via een nieuwe UK-terminal, aangezien de Britten een Brexit – toen nog – wel zagen zitten). Esther stond voor deze job 22 jaar in een winkel. Sharida is een aardige check-inmedewerkster. Zij „hield baantjes vaak maar een dag vol”, maar heeft op het station eindelijk iets gevonden wat zij heel erg leuk vindt.

Geschiedenisfeitjes en uitstapjes naar kunstwerken halen de vaart een beetje uit Amsterdam Centraal 24/7, maar interessante zaken zijn er ook. Hoe Menno en Baran van Veiligheid & Service bagagedieven proberen te spotten bijvoorbeeld. Kijk vooral als je slimme foefjes van zulke dieven wilt leren herkennen, maar één oplichterstruc willen we je niet onthouden. Een paar van dit soort dieven fabriceren zelf een holle koffer, die ze op een onbewaakt ogenblik snel over jouw koffer heen zetten. Je bagage is binnen een tel nergens meer te bekennen.

Wat er gebeurt als je je pinpas op het station verliest

Al met al is dit een aardige serie, niet beter of slechter dan de andere reeksen binnen het genre. Aardig lijkt in elk geval – maar dat moet nog komen – dat Amsterdam Centraal 24/7 de vorige zomer is opgenomen. Dat betekent dat we de stationsgekte tijdens SAIL Amsterdam kunnen volgen. Aan de andere kant is er altijd wel gekte uiteraard. 24 miljoen toeristen komen namelijk jaarlijks naar de hoofdstad en daarvan zitten er heel wat in de trein.

Naast Gusta blijven feitjes in dit soort programma’s vooral het leukst. Een voorbeeld? Dat als jouw pinpas op het station gevonden wordt en je hem niet komt ophalen, hij na vijf dagen vernietigd wordt. Maar waarom de voice-over moet vertellen dat toeristen ook het Rijksmuseum bezoeken en dat daar ook De Nachtwacht hangt, is me dan weer een raadsel.

Aantal blikken uit 5: 3

Aflevering 1 van Amsterdam Centraal 24/7 is nu te streamen via Disney+. Op donderdag verschijnt om 21.30 uur telkens een nieuwe aflevering op National Geographic.

