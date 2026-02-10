Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Peter ‘pikte vroeger auto’s’, nu sleept hij ze al zingend zelf weg vanaf de drukke snelweg A4

Talloze automobilisten rijden dagelijks over de A4 (of staan er weer eens stil…). Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar er gebeurt tijdens ons rijden of tijdens de file nogal wat. Achter een van de drukste snelwegen van ons land gaat een enorme organisatie schuil. Op tv kunnen we dat nu volgen.

Over de A4 heet het reality-programma dat je vanaf vanavond op RTL 5 kunt zien. Metro kroop bij wijze van spreken alvast achter het stuur voor televisierubriek Blik op de Buis. RTL borduurt met deze nieuwe reeks voort op wat een aardige succesformule blijkt: de camera richten op de werkende Nederlander en een blik achter de schermen geven van wat we niet allemaal dagelijks kunnen zien. Schiphol Airport is bijvoorbeeld een voltreffer en momenteel is ook te zien wie onze veiligheid allemaal regelen in de treinstations in ons land (Meldkamer Utrecht Centraal).

Altijd werk op de A4

We hebben het vliegveld en de stations nu verlaten, want we bevinden ons op de A4. Wat je krijgt te zien? Niet het (vaak voortkabbelende) verkeer, maar mensen die in actie komen bij ongelukken, pechgevallen en controles en gezichten van de tankstations. Agenten, bergers, mensen van de Wegenwacht, pompmedewerkers: die A4 levert nog heel wat werkgelegenheid op.

🛻 Wat is de A4? De A4, of Rijksweg 4, is 130 kilometer lang. De snelweg loopt van Amsterdam, via Schiphol en Rotterdam, naar het Belgische grensplaatsje Zandvliet. Hij geldt als een van de drukste wegen in ons land en komt bijna standaard voor bij de filemeldingen. Het eerste deel (Amsterdam – Burgerveen – Sassenheim) werd geopend in 1938.

Peter, de zingende berger

Een A4 vol voertuigen en mensen die ervoor zorgen dat alles goed verloopt, levert natuurlijk een berg verhalen op. In elk geval genoeg voor zeven afleveringen. We pikken er eentje uit: Peter, die werkt bij een bergingsbedrijf. Mooie kerel, met ook een wat dubieus verleden. Daar kun je iets van vinden, maar het is goed om te horen dat Peter zijn leven heeft veranderd. Hij is er ook open over: „Vroeger pikte ik auto’s, dat ging gemakkelijker dan fietsen. Maar je wordt ouder, dan mag het wel wat minder spannend. Ik heb nu kinderen, dat moet je het goede voorbeeld geven. En ook eerlijk zijn: papa heeft dat gedaan, dan moet jij het niet doen. Kijk naar me: ik ben berger, word jij maar directeur.”

Peter heeft een verleden als bedrijfsleider in een coffeeshop. „Ik verdien nu minder, werk harder, maar het geeft zoveel meer voldoening.” Dat is te merken. Als deze man van een takelbedrijf op een klus afgaat, doet hij dat vooral zingend.

Petra, bekend gezicht langs de A4

Zo zien we meer mooie types in Over de A4. Politieagenten die aan onze rijstijl al kunnen zien dat we waarschijnlijk met ons mobieltje achter het stuur bezig zijn. Wegenwacht Jeffrey, met z’n onverwoestbare humeur, doe z’n job al negen jaar en helpt een gestrande stewardess graag uit de brand: „Bij haar zou ik in het vliegtuig wel wat willen bestellen.”

Petra is al eeuwig een vast gezicht achter de kassa van tankstation Den Ruygen Hoek, niet ver van Schiphol. Deze dame is vooral scherp op mensen die na een tankbeurt zonder te betalen willen wegrijden. „Ik wil nul wegrijders tijdens mijn shift.” Petra heeft er een vernuftig systeem voor trouwens. Het pompnummer op haar kassa geeft een rood signaal als er een ‘mogelijke wegrijder’ is. Hoe dat precies werkt, wordt niet helemaal duidelijk. We mogen het misschien ook wel niet weten.

Zo’n rood kruis boven de weg, da’s toch wel duidelijk?

Voor wie Over de A4 gaat kijken: let op de routine-controle van een pakketbezorger. Wat kunnen mensen toch onbehoorlijk, vervelend en irritant zijn. En nee, dan hebben we het niet over oom agent. Twee politiemensen blijven lang uiterst kalm tot er uiteindelijk „ik ben wel klaar met deze meneer” klinkt. Tipje van de sluier: de onbehoorlijke kerel mag zijn weg niet vervolgen.

En oh ja, er is toch ook genoeg aso-rijgedrag te zien. Wat is er precies onduidelijk aan een felverlicht rood kruis boven de weg? Wie deze serie kijkt moet haast denken: half Nederland is kleurenblind.

Aantal blikken uit 5: 3

Over de A4 is vanaf vandaag (10 februari) op dinsdagavonden rond 20.30 uur op RTL 5 te zien. Terugkijken kan via Videoland.

