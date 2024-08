Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Exclusief kijkje achter de deuren van Schiphol: Satisfyer in je bagage? ‘Ik zeg maar niks’

Wat een – vaak goed geolied – circus is dat Schiphol. Dat kun je in elk geval concluderen als je naar realityserie Schiphol Airport kijkt. Het kan ook een beetje een goednieuwsshow zijn, maar ondergetekende zal voortaan niet meer zo hard zuchten als ‘verblijven’ op het vliegveld vooral uit ‘wachten’ bestaat.

„Schiphol: een magische plek van waaruit je binnen een paar uur helemaal naar de andere kant van de wereld kunt vliegen.” Serieus? Ja, toekomstige kijkers, dit is de openingszin van de serie Schiphol Airport die we vanaf morgenavond wekelijks op de RTL 5-dinsdag kunnen zien. Meest boring openingszin of niet: Metro ging toch alvast kijken voor tv-rubriek Blik op de Buis. Een exclusieve blik achter de deuren van onze nationale luchthaven, dat klinkt namelijk toch wel interessant.

Want terwijl jij staat te mekkeren ‘dat alles op Schiphol weer eens helemaal klote geregeld is’, zijn er toch echt mensen – heel veel mensen ook – die jouw problemen van dat moment proberen op te lossen. Natuurlijk is oponthoud bijvoorbeeld niet fijn. En ja, wat was er wat dat betreft met name in 2022 veel ellende. Maar toch: er zijn altijd lui die zich op zo’n rotmoment inzetten. Voor jou, voor mij, voor iedereen die op Schiphol zo snel mogelijk in z’n vliegtuig wil stappen.

Een keur aan werknemers op Schiphol

Wie dat zijn? Vele tienduizenden werknemers bij honderden bedrijven. In Schiphol Airport volgen we er heel wat. Floormanager Josée bijvoorbeeld (zij is zéér tv-seriewaardig) en grondstewardess Isabel. Maar ook de douanemannen Jan en Dilek, de marechaussees Mick, Bram, Jesse, Dennis, Jeffrey en Nikita. En, jawel, ook nog een werknemer op vier poten: speurhond Lizzy.

Met Schiphol Airport wordt geprobeerd om passie en toewijding te laten zien. Na alle achterliggende ellende is via tv een beetje goodwill kweken voor alle medewerkers natuurlijk niet verkeerd, dat snap ik wel. Want ook al gaat er weleens wat mis, veiligheid en efficiëntie staan natuurlijk voorop op één van Europa’s grootste luchthavens. Wij willen allemaal rap die kist in die ons naar het vakantiestrand of een belangrijke werkmeeting brengt.

Koffercontrole kan een aparte tv-serie worden

Al die Schiphol-mensen spelen op hun eigen manier een cruciale rol. Je staat er als reiziger eigenlijk helemaal niet bij stil. Je hoopt maar dat je snel ‘achter de douane bent’ en hoopt misschien nog wel harder dat diezelfde douane je er niet uit pikt om je koffer te checken. Dat laatste gebeurt natuurlijk volop en zou een aparte tv-serie kunnen zijn. Wat vinden die gasten nou toch allemaal? In Schiphol Airport zien we een koffer met een – totaal niet verstopte – Satisfyer. De douaneman in kwestie gniffelt wat. „Ik zeg maar niks.”

Eén van de eerste Schiphol-gangers die wordt gespot: zanger Dries Roelvink. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, was die Satisfyer… nou ja, laat maar. Er moet wat overblijven om te kijken, niet waar?

Schipholcijfers Vliegtuigen vanaf Schiphol vlogen – in 2023 – naar 305 rechtstreekse bestemmingen. In dat jaar werden 441.969 vluchten gemaakt, die vertrokken van of aankwamen bij acht pieren. Schiphol verwerkte in 2023 61,9 miljoen passagiers. 36,3 procent van dat aantal maakte een overstap.

Ziel onder de armen

Het reilen en zeilen op Schiphol is nogal een bedoening. Om de luchthaven operationeel draaiende te houden, is een knap staaltje nauwgezet werk vereist. En dat 24 uur per dag. Die magische plek uit de saaie openingszin, da’s meer een promopraatje dan realiteit. Wachten is nooit leuk, er gaan mensen met wapens of verdovende middelen op reis, dak- en thuislozen zien in Schiphol een lekker warm onderkomen voor de nacht: er is altijd wel wat. „Die loopt letterlijk met z’n ziel onder z’n armen, het is echt een triest gezicht”, zegt een medewerker over een zwerver die hij net vanaf Schiphol de koude buitenlucht in stuurde. Hij heeft ondanks dat daadwerkelijk met hem te doen.

Zo blijkt maar weer, al die Schipholmedewerkers zijn net mensen. Net als wij mekkeraars dat op z’n tijd natuurlijk ook zijn. We kunnen in ieder geval niet zonder elkaar en dat maakt Schiphol Airport best een aardige kijktip.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Schiphol Airport is vanaf morgen (dinsdag 27 augustus) wekelijks om 20.30 uur te zien op RTL 5. Terugkijken kan via Videoland.

