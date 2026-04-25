Ashley zag toen zij 10 was hoe haar beide ouders werden doodgeschoten in een vol winkelcentrum

Jaarlijks verliezen ongeveer honderd kinderen in Nederland een ouder door moord. Ashley hoort daarbij, maar haar beide ouders werden toen zij 10 jaar was doodgeschoten. Voor haar ogen. Zelf ontsnapte Ashley aan de dood.

Haar pleegouders, Constance en Michel, werden doodgeschoten op 9 april 2011, de verschrikkelijke dag in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Rond het middaguur schoot Tristan van der Vlis, een 24-jarige met een psychische stoornis en suïcidale neigingen, zes mensen dood. Zijn schietpartij, buitensporig voor Nederlandse begrippen, zorgde ook voor zeventien gewonden. Van der Vlis doodde daarna zichzelf in het op dat moment zeer drukke De Ridderhof.

Ashley praat over doodgeschoten ouders in Brandmerk

Ashley Dwarka is nu 24 en vertelt haar verhaal maandag in de WNL-docuserie Brandmerk. Eerder kwam Bosse (23) daarin aan het woord. Hij verloor zijn vader bij de bekende tramaanslag in Utrecht. Metro bekeek de slotaflevering van journalist Menen-Claire Seijkens voor televisierubriek Blik op de Buis.

Brandmerk portretteerde de afgelopen tijd jongvolwassenen van wie een ouder, of ouders in het geval van Ashley, werden doodgeschoten. Seijkens wil laten zien hoe sterk de kinderen zijn en hoe zij hun trauma te boven kwamen.

‘Kindje’ Ashley haalde (helaas) Het Journaal

Ashley werd, toen haar ouders werden doodgeschoten, door een ondernemer zijn winkel ingetrokken. Een rennende man had ‘maak dat je wegkomt’ geschreeuwd. Te laat voor Ashleys pleegouders, die haar zo goed en liefdevol verzorgd hadden. Het Journaal van die dramatische dag in 2011 deed nog verslag over ‘een gered kindje’. Zij kwam naar Alphen aan den Rijn toen ze een half jaar was. Ashleys zeer jonge moeder kon niet voor haar zorgen, maar is tot op de dag van vandaag in beeld gebleven („heel fijn”). Haar pleegbroertje was tijdens de moordpartij niet in het winkelcentrum, maar naar voetbal.

Veel tranen, weinig woorden

In Brandmerk vertelt Ashley hoe het, nadat Constance en Michel waren doodgeschoten, verderging. Een huis met wachtende ouders was er niet meer, een begrafenis met twee kisten wel. Seijkens bezoekt onder meer ook Miranda de Koning, juf van het 10-jarige meisje dat haar ouders verloor. Ashley herinnert zich de eerste dag dat zij terug was in de klas een grouphug met en van alle leerlingen. „Ze had in die tijd veel tranen, maar geen woorden”, vertelt de juf vijftien jaar later.

Ashley werkt nu in de kinderopvang en staat graag achter de dj-draaitafel. Haar vriend, nieuwe collega’s en anderen vertelt zij altijd snel over het feit dat haar ouders werden doodgeschoten bij het drama in het winkelcentrum. „Als je mijn naam googelt, is De Ridderhof toch het eerste dat je ziet.” De vrouw van nu is zeer open over wat haar overkwam. Al waren er ooit geen woorden, die zijn er in deze docu wel en heel duidelijk ook.

Aantal blikken uit 5: 4

Brandmerk: Kind van een vermoorde ouder met Ashley is maandag (27 april) om 21.25 uur bij WNL op NPO 3 te zien. Via NPO Start kun je de hele docu-reeks nu al zien.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

