Opnieuw doden bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon

Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon hebben opnieuw dodelijke slachtoffers gemaakt. Volgens de Israëlische krijgsmacht IDF heeft het leger dit weekend „meer dan vijftien Hezbollah-terroristen gedood”, aldus een IDF-bericht op Telegram. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid bevestigt vier doden, zonder te vermelden of het daarbij inderdaad om Hezbollah-strijders gaat. Er geldt sinds midden april een staakt-het-vuren in Libanon.

Drie personen kwamen om toen Israëlische soldaten een pickuptruck aanvielen. Volgens de IDF waren de inzittenden gewapend. Het Israëlische leger zegt ook een Hezbollah-strijder op een motorfiets te hebben gedood. Bij een luchtaanval achter de door Israël zelf gecreëerde frontlinie in Zuid-Libanon zijn nog eens twee mensen omgebracht. De IDF noemde hen „een bedreiging voor de aanwezige strijdkrachten”.

Sinds 2 maart, toen Israël zijn oorlog tegen terreurbeweging Hezbollah hervatte, zijn al bijna 2500 doden gevallen.

ANP

