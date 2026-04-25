Opnieuw doden bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon

epa12875724 First responders search for missing people under the rubble of a partially destroyed residential building following an Israeli air strike, in the Tallet al-Khayat neighborhood of Beirut, Lebanon, 08 April 2026. Israel launched a large-scale attack on multiple locations across Lebanon, with many hitting central Beirut one day after the United States and Iran agreed to a ceasefire to end hostilities between the two countries. In a statement, the Israeli government announced the ceasefire does not include Lebanon and they will continue to strike Hezbollah locations throughout the country. EPA/WAEL HAMZEH
ANP / EPA / WAEL HAMZEH

Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon hebben opnieuw dodelijke slachtoffers gemaakt. Volgens de Israëlische krijgsmacht IDF heeft het leger dit weekend „meer dan vijftien Hezbollah-terroristen gedood”, aldus een IDF-bericht op Telegram. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid bevestigt vier doden, zonder te vermelden of het daarbij inderdaad om Hezbollah-strijders gaat. Er geldt sinds midden april een staakt-het-vuren in Libanon.

Drie personen kwamen om toen Israëlische soldaten een pickuptruck aanvielen. Volgens de IDF waren de inzittenden gewapend. Het Israëlische leger zegt ook een Hezbollah-strijder op een motorfiets te hebben gedood. Bij een luchtaanval achter de door Israël zelf gecreëerde frontlinie in Zuid-Libanon zijn nog eens twee mensen omgebracht. De IDF noemde hen „een bedreiging voor de aanwezige strijdkrachten”.

Sinds 2 maart, toen Israël zijn oorlog tegen terreurbeweging Hezbollah hervatte, zijn al bijna 2500 doden gevallen.

ANP

