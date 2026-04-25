Trump: onderhandelaars Witkoff en Kushner gaan niet naar Pakistan

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de reis van de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Pakistan heeft geannuleerd. Dat heeft hij aan de Witte Huis-correspondent van Fox News gemeld. Volgens Trump heeft de achttien uur durende reis geen zin om te praten over Iran „nu de VS alle kaarten in handen hebben” in de Amerikaans-Iraanse oorlog.

De president voegde daaraan toe dat Iran altijd welkom is om contact te zoeken. „We hebben alle troeven in handen. Ze kunnen ons bellen wanneer ze willen, maar wij gaan geen vluchten van achttien uur meer maken om daar maar wat te zitten praten over niets”, aldus Trump.

Tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios uitte de president zich in soortgelijke woorden en dat vredesbesprekingen voor nu „prima via de telefoon kunnen”. Toen hem daarnaast gevraagd werd of het afblazen van de reis inhoudt dat de VS de aanvallen op Iran zullen hervatten, antwoordde Trump: „Nee. Dat betekent het niet. We hebben daar nog niet over nagedacht.”

Topoverleg

Eerder zaterdag verliet de Iraanse delegatie Pakistan na er de hele dag topoverleg te hebben gevoerd. De Iraniërs hebben een lijst achtergelaten met hun voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog met de VS en Israël. Hoewel een wapenstilstand geldt, is de situatie rondom de Straat van Hormuz nog altijd een groot twistpunt. Iran heeft de zeestraat grotendeels afgesloten omdat het land vindt dat de VS de voorwaarden van het bestand schenden door Iraanse havens te blokkeren.

Premier Shehbaz Sharif van Pakistan stelde op X met een goed gevoel terug te kijken op zijn ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Pakistan bemiddelt tussen de VS en Iran.

Maar of Pakistan als intermediair dit keer concreet iets heeft bereikt, is de vraag. Volgens Axios verliet Araghchi het land zonder toe te zeggen dat hij de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner wilde ontmoeten. Een uur later annuleerde Trump hun trip naar Pakistan.

ANP

