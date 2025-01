Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Raymond Mens ‘stopt als Amerika-deskundige’, hij is totaal overklast

Hij bracht het gisteren alsof het een zeer serieuze zaak betrof. Raymond Mens stopt met het geven van zijn visie als Amerika-deskundige. Hij is namelijk totaal overklast. Alleen: Mens is overklast door Viola Holt en haar pastelkrijtjes.

Raymond Mens legt zijn kennis over (de politiek in) Amerika graag uit in tv-programma’s als Vandaag Inside, Nieuws van de Dag (dat gisteren een schokkend item had over Holocaust-kennis onder jongeren) en waar hij maar gevraagd wordt. Aan Metro vertelde hij onlangs, rond de presidentsverkiezingen, waarom Nederlanders het nieuws in Amerika toch zo graag volgen. In het theater trekt hij volle zalen als hij ook daar zijn kennis over ‘het land van Donald Trump’ deelt.

Raymond Mens weet wanneer hij overklast is

Maar het is voorbij, het is over. Raymond Mens legt zijn rol als Amerika-deskundige neer. Op X en gisteravond in talkshow Vandaag Inside vertelde hij (even met stalen gezicht) waarom. Tafelgast van de dag in VI Mona Keijzer geloofde het nog héél even (of speelde het spelletje mee), maar kreeg ook wel in de gaten dat we met een grap te maken hebben.

Een grap vertelde een gast in Forum Inside, het YouTube-programma van de politieke partij Forum voor Democratie, niét. Viola Holt was daarin werkelijk serieus en daar speelde Mens op in.



Lieve mensen, bij deze leg ik mijn werk als Amerikakenner neer. Je moet weten wanneer je overklast bent 🔽 pic.twitter.com/fks9DXxfGw — Raymond Mens (@raymondmens) January 28, 2025

Thierry Baudet is met stomheid geslagen

Holt tegen gespreksleider en politiek voorman van Forum voor Democratie Thierry Baudet: „Ik heb iets voor jou, dat wil ik even uitleggen. We hebben het over Trump. Ik zat drie dagen voor de aanslag op Trump een beetje te oefenen met nieuwe pastelkrijtjes. Ik had geen idee wat ik zat te tekenen in één minuut, drie dagen voor de aanslag.” Viola Holt overhandigt haar pastelkrijtkunstwerk aan Baudet. „Deze krijg jij, het is Trump met een bebloed hoofd.”

Baudet, Tweede Kamerlid, is met stomheid geslagen of kan heel goed doen alsof: „Holy kwaka moly.” Holt: „Drie dagen voor de aanslag en ik wist niet wat ik tekende. In één minuut en ik denk ‘verhip, dat is Trump’.” Baudet: „Viola, wat ben je toch een talentvolle vrouw.” Holt: „Ik dacht: ik geef het aan jou, gewoon leuk.”

Raymond Mens: ‘Ooit gezegd dat ik de beste ben’

Na dit ‘bijzondere moment’ in Forum Inside gezien te hebben, kan Raymond Mens maar één ding concluderen. „Lieve mensen, bij deze leg ik mijn werk als Amerikakenner neer. Je moet weten wanneer je overklast bent.” In Vandaag Inside legt hij het, rustig met de armen over elkaar, nog even uit: „Ik heb hier ooit gezegd dat ik de beste ben en dat klonk heel arrogant. Maar dan vind ik ook, als er een betere opstaat, dan moet je je meerdere erkennen. Ik heb nu iemand gezien, die kan het beter dan ik.” Het filmpje met Viola Holt en haar pastelkrijtjes wordt nog een keer vertoond. Raymond Mens: „Ik stop ermee.” Wilfred Genee van VI: „Het is wel eens lastig om onszelf serieus te nemen, maar het wordt wel héél erg lastig als je om je heen kijkt.” Johan Derksen: „Goed item dit.”

Op X liggen Raymond Mens-volgers vooral in een deuk. Iemand reageert met: „Het zijn grote mensen die hun beperkingen kennen Raymond. Dapper. Wie kan er op tegen Viola?” Willem vindt dat er „tegen zo’n expert inderdaad niet valt op te boksen”. En Bert: „Deze geestesdiarree is onoverbrugbaar.”

