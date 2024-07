Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump spreekt voor het eerst sinds moordaanslag: ‘Ik hoor hier niet te zijn’

Het is officieel: Donald Trump heeft de nominatie van de Republikeinse Partij geaccepteerd voor de presidentsverkiezingen in november. Hij accepteerde de nominatie tijdens de Republikeinse Conventie in Milwaukee afgelopen nacht.

Het was de eerste keer dat Trump weer publiekelijk speechte sinds de aanslag van zaterdag. „We zullen over vier maanden een ongelooflijke overwinning behalen, de grootste overwinning in de geweldige geschiedenis van ons land.”

Moordaanslag op Trump

De voormalig president raakte afgelopen zaterdag lichtgewond aan zijn oor na een moordaanslag tijdens een campagnebijeenkomst ten noorden van Pittsburgh. Een toeschouwer werd gedood en twee anderen raakten gewond.

De schutter, Thomas Matthew Crooks, werd door een scherpschutter van de veiligheidsdienst doodgeschoten.

Met een grote pleister op zijn oor begon Trump tijdens de conventie stap voor stap te vertellen wat er is gebeurd. „Dat doe ik één keer en daarna nooit meer, want het is te pijnlijk om over te praten.”

Aan de aanwezigen vertelde Trump hoe hij tijdens zijn verkiezingsbijeenkomst zijn hoofd draaide richting het scherm achter hem. Precies op dat moment voelde hij iets bij zijn oor. „Ik voelde hoe ik geraakt werd door iets en dacht meteen: dat kan alleen maar een kogel zijn. Ik voelde aan mijn oor en mijn hand zat onder het bloed. We weten inmiddels dat als ik mijn hoofd niet had gedraaid, de kogel zijn doel perfect had geraakt en ik hier nu niet had gestaan, er niet meer was geweest. Maar ik had God aan mijn kant. Het scheelde een kwart inch, maar ik hoor hier niet te zijn.”

‘Veilig, vrij en great’

In november gaat Amerika weer naar de stembus. Aanvankelijk leek de strijd te gaan tussen huidige president Biden en voormalig president Trump, maar bij de democraten heerst grote twijfel of Biden nog wel de juiste persoon voor de rol is.

Als het aan Trump ligt, is hij dat in ieder geval niet. Tijdens de conventie had hij harde woorden voor zijn tegenstander: „Nu leven we onder een totaal incompetent leiderschap.” Ook zou het land „in verval” geworden zijn onder de leiding van Biden. „Het is tijd voor verandering. Maak Amerika weer veilig, vrij en ‘great’.”

