Waarom wil de Nederlander altijd weten wat er in de Verenigde Staten speelt? Raymond Mens legt het uit

De Nederlander volgt maar al te graag het nieuws over wat er allemaal gebeurt in het grote Amerika. Duiders en correspondenten vullen talkshowtafels en rubrieken over de Verenigde Staten worden op de voet gevolgd. Waar komt die ‘obsessie’ vandaan? Metro vraagt het aan Amerikakenner Raymond Mens.

Het hele land zat voor de televisie toen bekend werd dat Joe Biden uit de race om het presidentschap stapte. Ook andere gebeurtenissen willen we volgen. Dat merkt Mens de laatste tijd meer dan ooit. Hij trekt veel volle zalen met zijn theatercollege Lang Leve Amerika. Het publiek wordt daarin bijgepraat over de Amerikaanse verkiezingen. Ook maakt hij een dagelijkse podcast, Amerika in 15 minuten. En hij schuift geregeld aan bij Vandaag Inside om over zijn favoriete land te praten.

‘We volgen minder wat er in Duitsland speelt’

Mens kan zijn hypotheek betalen doordat hij over Amerika vertelt. Maar ergens vindt hij het toch een beetje gek. „Je zou zeggen dat wat er in Duitsland, Frankrijk of Italië gebeurt een stuk belangrijker voor ons is, maar daar weten we bijna niks van. Van Amerika weten we bovengemiddeld veel. De Nederlander volgt het nieuws van dat land vaak net zo fanatiek als de politiek in ons eigen land.”

Die interesse ontstond bij de meeste mensen al als kind. Want „cultureel zijn we erg op Amerika gefocust. Iedereen is opgegroeid met series, films en muziek uit het land. Ik weet dat mijn moeder iedere middag The Oprah Winfrey Show keek. En ik keek naar As the World Turns.” Op vakantie gaan naar Amerika staat bij veel mensen op hun bucketlist. Wanneer ze dat doen „zeggen ze vaak: het was net zo als in de film. Dat zegt eigenlijk genoeg.”

‘Ik ben opgegroeid met Max Westerman’

Ook op de Nederlandse televisie wordt er veel gesproken over het land van Starbucks en Walmart. „Ik ben opgegroeid met Max Westerman, die hele boeiende reportages maakte over wat daar gebeurde.” Mens noemt de Amerikaanse politiek „de grootste show op aarde. Dat maakt het erg interessant om het te volgen. Er is erg vraag naar vanuit de media omdat de kijker daarop zit te wachten. Er is veel minder vraag naar bijvoorbeeld Duitslandkenners.”

Vorige maand was het eerste (en enige) debat tussen presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris. Beide kandidaten vielen elkaar aan, zowel op het beleid als op de persoon, schreef Metro.

🍔 Ja, Amerika is echt een groot land Amerika heeft vijftig staten, waar zo’n 328 miljoen mensen wonen. Daarmee staan ze samen met China en India in de top drie van landen met de meeste inwoners. Totaal bestrijkt het land 9.857.000 vierkante kilometer. Nederland past er dus 250 keer in. O ja, en Amerikanen eten jaarlijks 50 miljard hamburgers.

We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat „wat daar gebeurt grote invloed op ons heeft. De beslissingen die de president daar maakt, kunnen van grote invloed op ons zijn. Ze hebben grote invloed op het buitenland.” Een voorbeeld? „Stel Trump besluit om uit de NAVO te gaan of om de geldkraan richting Oekraïne dicht te draaien, dan heeft dat directe invloed op ons.”

‘In Noorwegen hebben ze geen Amerikakenners’

In lang niet alle landen worden de Amerikaanse actualiteiten op de voet gevolgd. „Mijn vriend komt uit Noorwegen en daar is dat een stuk minder. Toen ik hem een keer uitlegde dat ik bij VI zat om over Ron DeSantis (een van de kandidaten voor het Republikeinse presidentschap) te praten, wist hij niet wie dat was. Daar hoorde hij in Noorwegen niemand over. Ze hebben er überhaupt geen Amerikakenners.”

In zijn theatershow probeert hij „een Amerikaans verkiezingsfeestje te bouwen, zoals je de rally’s hebt in Amerika. Inclusief de vlaggen en het spreekgestoelte.” Kijkers van Vandaag Inside zien Mens vaak als een vrolijke jongen, iets wat hij mee het theater in neemt. „Er wordt ook flink gelachen. Dat mag, want het is ook erg leuk. Ik ben nog steeds erg positief over dat land. Ik heb er veel plezier in wanneer ik erover praat. Het is een vrolijke boel!”

Raymond Mens komt zelf niet zo vaak meer in Amerika

Opvallend detail: Mens komt zelf niet zo heel vaak in Amerika. „Dat valt tegen, ik ben er dit jaar één keer geweest. Ik ben geen correspondent, maar een Amerikakenner. Als er daar wat gebeurt, moet ik hier zijn. Ik kan niet weg.” De afgelopen zomer was hij er wel, toen deed hij live verslag voor De Oranjezomer. Dat leverde een bijzonder tv-moment op. Mens maakte live voor de camera namelijk een bommetje in het zwembad (zie hier de beelden).

