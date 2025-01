Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6 redenen waarom jij deze vacature-app moet downloaden

Ben je op zoek naar werk dat écht bij je past, maar heb je geen zin in de ouderwetse manier van solliciteren, met het in elkaar knutselen van een cv en brieven? Download dan de app van Swipe4Work, de vacature-app waarmee je tindert naar je droombaan.

Of je wil of niet, veel tijd van je leven gaat hoogstwaarschijnlijk zitten in je werk. Dus kun je er maar beter voor zorgen dat je iets doet waar je blij van wordt. Maar hoe vind je zo’n baan? Daar hebben de oprichters van Swipe4Work goed over nagedacht. Met deze app vind je op een laagdrempelige manier een werkgever. Vooral als je in de leeftijdsgroep 20 tot 35 jaar zit, ga je hier veel plezier aan beleven. Wij geven je zes redenen waarom je nú wil beginnen met swipen!

1. Eenvoudig: binnen vijf minuten een profiel

Solliciteren is nog nooit zo makkelijk geweest. Download de app en je maakt binnen vijf minuten een profiel aan, zonder dat je een cv of motivatiebrief nodig hebt. Daarna toont het algoritme passende vacatures op basis van jouw profiel. Vind je een vacature interessant? Swipe naar rechts. Niet geïnteresseerd? Dan swipe je naar links. Bij een wederzijdse match kun je direct chatten met de werkgever om verdere details te bespreken en eventueel een gesprek in te plannen.

2. Anoniem: wel zo eerlijk

Met de app kun je in eerste instantie volledig anoniem solliciteren, totdat er een match is. Je wordt dus niet beoordeeld op basis van je foto of je naam. Zo heeft iedereen gelijke kansen en dat is natuurlijk wel zo eerlijk! Op dit moment zijn er ruim 430 bedrijven bij de app aangesloten uit de Randstad en omgeving. Daar zit vast wel iets voor je bij, zeker als je geïnteresseerd bent in marketing, ICT, techniek, sales, HR of finance.

3. Laagdrempelig: weg met die motivatiebrief en cv!

De focus bij Swipe4Work ligt echt op jouw vaardigheden en ervaring. Het gedoe met cv’s of motivatiebrieven kun je dus achterwege laten. Het draait om wat je kunt betekenen voor een bedrijf, niet om hoe goed je een brief kunt (laten) schrijven of waar je eerder allemaal hebt gewerkt. Je vult gewoon in de app je vaardigheden, eigenschappen en voorkeuren in.

4. Tijdbesparend: alleen solliciteren op banen die bij je passen

Het matching-algoritme van de app zorgt ervoor dat dat je alleen vacatures ziet die echt bij je passen. Je bespaart dus een hoop tijd omdat je niet eindeloos hoeft te scrollen door verschillende jobboards en vacaturesites.

5. Leuk: het nieuwe solliciteren

Solliciteren saai? Dat hoeft dus zeker niet! De vacature-app van Swipe4Work is zo ontwikkeld dat je op een snelle en leuke manier kan swipen tussen verschillende passende vacatures, gelijk kan solliciteren en chatten met werkgevers. Of je nu wacht op de bus of op het terras zit, solliciteren via Swipe4Work is laagdrempelig, snel én leuk!

6. Snel: voor je het weet een nieuwe ‘liefde’

Of je nu net bent afgestudeerd of op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, met Swipe4Work vind je eenvoudig en efficiënt de baan waar je verliefd op wordt. Download nu de app, maak een profiel aan en swipe jezelf vandaag nog naar een nieuwe baan!

De Swipe4Work-app is gratis te downloaden en beschikbaar voor zowel iOS als Android. Je kunt de app vinden in de App Store en op Google Play.