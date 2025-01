Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuws van de Dag peilt kennis over Holocaust en Auschwitz onder tieners: ‘Alles hieraan is schokkend’

Wat weten middelbare scholieren van de Holocaust en van vernietigingskamp Auschwitz? Als je gisteravond een straatreportage van Nieuws van de Dag bekeek, zou je zeggen: schrikbarend. Dat vonden de gasten in de SBS6-studio ook.

Het was gisteren 80 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz door het Russische Rode Leger werd bevrijd. De vreselijke cijfers in de Tweede Wereldoorlog: van de 1,3 miljoen mensen – vooral Joden – die naar het Poolse kamp werden gedeporteerd, kwamen 1,1 miljoen mensen om het leven. De Holocaust in Auschwitz werd gisteren herdacht, onder meer in het bijzijn van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia.

Geld en geen kennis over Auschwitz

Vorig jaar juni besloot het – toen nog demissionaire – kabinet 1 miljoen euro extra per jaar beschikbaar te stellen om de kennis over de Holocaust onder Nederlanders te verbeteren. Dit staat in het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie.

Wie gisteravond naar actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag keek, zag dat dat geen weggegooid geld is. In 2023 bleek het ook al. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, een internationale organisatie die zich inzet voor Holocaustoverlevenden, onderzocht het Nederlandse kennisniveau over deze zwarte bladzijden in de geschiedenis. Bijna een kwart van de jongeren twijfelde en dacht aan ‘een mythe’ of ‘zwaar overdreven’.

Holocaust? ‘Geen idee’

Nieuws van de Dag stelde op straat aan tieners vragen als ‘Vandaag is de herdenkingsdag van de Holocaust, weet je wat dat is?’ en ‘Weet je wat Auschwitz is?’ Wie de video hierboven bekijkt, hoort antwoorden op het niveau van ‘geen enkel idee’. Natuurlijk kun je heel veel mensen de vragen stellen en bijvoorbeeld slechts een selectie uitzenden, maar de straatrepo maakt duidelijk dat er überhaupt jongeren zijn die geen enkel idee hebben van de betekenissen van de Holocaust en Auschwitz. Dat er anno 2025 meer haat tegenover Joden is, dat horen ze op hun scholen dan weer wel. „Ik hoor soms dat Joden irritant zijn en dat ze dood moeten gaan”, zegt een jongen.

Amerika-deskundige Raymond Mens weet in de Nieuws van de Dag-studio niet wat hij hoort: „Als er van dit programma nou een momentje viral moet gaan, dan hoop ik dat het dit is. Als programma zou ik het ook op Twitter of hoe het ook heet plaatsen, omdat ik hier enorm van schrik. Alles hieraan is schokkend.”

