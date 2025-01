Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mama Mo’ probeert weer wat, maar Winter Vol Liefde-kijkers trots dat Mike ‘ein-de-lijk’ voor zichzelf opkomt

Wie Winter Vol Liefde kijkt, weet dat ‘mama Monique’ nogal een karakter is. Dat bleek ook gisteravond toen zij een stokje probeerde te steken voor de bloeiende liefde tussen haar zoon Mike en haar mogelijke toekomstige schoondochter Antine. Kijkers zijn blij dat Mike gelukkig ein-de-lijk voor zichzelf opkwam tegen zijn moeder.

Monique ontpopte zich eerder in Winter Vol Liefde al snel tot een van de hoofdrolspelers van het programma. Ze zette gelijk de toon door op televisie heel duidelijk uit te spreken wat haar eisenpakket is als het gaat om een toekomstige schoondochter. Haar zoon, de 33-jarige Mike, woont nog thuis bij zijn ouders en de mening van zijn moeder blijk nogal belangrijk te zijn.

Mike verliefd op Antine in Winter Vol Liefde

In de uitzending van gisteren arriveert Amber, de laatste kandidaat die het hart van Mike kan veroveren en een van de favorieten van ‘mama Mo’. Maar eigenlijk maakt Amber helemaal geen schijn van kans meer. Mike is namelijk hoteldebotel van de Friese Antine.

Voor de vorm gaat Mike nog met Amber op date, maar z’n vader Peter en moeder zijn eigenlijk helemaal niet blij met zijn voorkeur voor Antine. In de keuken vindt een spoedberaad plaats tussen vader en moeder over hun verliefde kind. „Zij gaat te snel, Antine”, vindt Monqiue. „Ze ziet alleen maar Mike ook. Die ziet niks anders meer dan Mike.” En dat ziet ook Mikes vader. „Totaal gefocust op Mike en minder op ons. We zijn natuurlijk een eenheid. Met zijn drieën zijn we heel sterk en als er dan iemand bijkomt dan is het wel zo leuk als die ons erbij betrekt.”

‘Mama Monique’ beschermend over kind

Daarna legt Monique nog even voor de camera uit hoe belangrijk het voor Mike is dat zijn nieuwe liefde met haar en Peter klinkt. De ouders vragen zich ook af of het karakter van Antine niet „te veel” is voor hun zoon. „Dat ze over hem heen gaat lopen”, aldus Monique.

Daarna haalt ze aan dat de toekomstige partner van Mike in het Oostenrijkse Seefeld iets moet gaan opbouwen. Mede omdat Mike eigenaar van de skischool wordt, en tja, zijn ouders daar ook wonen. „Hij gaat Seefeld niet verlaten”, benadrukt Monique. Maar wat als Antine niet naar Oostenrijk wil komen? „Seefeld is voor ons gewoon zo belangrijk.” En nee, het is niet de bedoeling dat Mike ergens anders naartoe verhuist. „Ik wil Mike niet kwijtraken.”

‘Mo’ voelt geen klik met potentiële schoondochter

‘s Avonds staat er een gezamenlijke gourmet op de planning. Ook Antine schuift aan. Monique benadrukt nogmaals dat ‘de klik’ met haar en Peter heel belangrijk is voor Mike. Tijdens de gourmet heeft ‘Mama Mo’ zch kennelijk tegen Antine uitgesproken. Monique vertelt tegen de Friezin dat de klik tussen haar en Antine er niet is.

En daardoor lopen de gemoederen natuurlijk op. Als Mike met zijn moeder, zodra de twee dames zijn vertrokken, napraat, neemt Mike het voor Antine op. „Zij is heel erg rap van tong. Toen ik dat zei werd ze een beetje vurig”, zegt Monique. Maar dat begrijpt Mike wel. „Zij vindt mij natuurlijk leuk.” Monique blijkt not amused over de houding van Antine. „Jij hoorde toch hoe zij net tegen mij praatte?” Maar Mike blijft Antine verdedigen.

‘Ik pik dit gewoon niet’

„Moet je horen, je weet hoe ik ben, ik pik dit gewoon niet! Wij zijn een hecht gezin en er zijn heel veel leuke dames, maar ik vind wel dat als jij een dame uitzoekt, als dan van het begin die klik met je vader en mij er niet is, is dat niet leuk. Want wij stellen ons daarvoor heel erg open. Ik heb het idee dat zij jou beetpakt. Dat ze jou in een grote kooi wil zetten en helemaal voor zichzelf wil hebben. Ik denk dat ze heel erg over jou heen gaat walsen.”

De woorden brengen Mike ietwat aan het twijfelen. „Ik heb dat andere meisje vanavond gezien. En zij is heel spontaan en leuk en een heel ander type. Een zacht meisje. En Antine vind ik ook leuk, maar ik weet niet of jij begrijpt wat ik bedoel”, aldus Monique.

Winter Vol Liefde-kijkers blij dat Mike voor zichzelf opkomt

Monique noemt nogmaals op dat zijn toekomst in Seefeld ligt. „Ik heb zelf natuurlijk vroeger een rotleven gehad en ik vind het gewoon heel moeilijk als ik jou kwijt ga raken.”

Maar dan moet Mike toch echt voor zichzelf opkomen. „Dat gaat niet gebeuren, maar ik ben natuurlijk ook op een leeftijd dat ik een keer op mezelf moet gaan wonen.” Waarna hij nogmaals benadrukt dat hij in Seefeld blijft.

En dan draait Monique bij. „Ik vind Antine heus wel een leuke meid, maar die klik moet er gewoon nog komen.” Mike: „In eerste instantie is ze hier voor mij en ze moet eerst met mij een klik krijgen. En dan komen jullie er natuurlijk ook bij. Het gaat om mij en niet om jou. Eerst moet ik er een goed gevoel bij hebben en dan komen jullie.”

Waarna Monique concludeert: „Zo is het, dat heb je heel goed gezegd.”



Oh Monique!! Je bent je eigen kind aan het chanteren!! Hoe zielig ben je dan als moeder!! #wintervolliefde pic.twitter.com/AlmANLvqrR — Jacqueline Bus (@bjacqie) January 28, 2025

Oh Monique!! Je bent je eigen kind aan het chanteren!! Hoe zielig ben je dan als moeder!! #wintervolliefde pic.twitter.com/AlmANLvqrR — Jacqueline Bus (@bjacqie) January 28, 2025



Eerlijk zeggen; Hadden jullie een klein uurtje geleden ook een euforisch moment toen Mike dit EIN DE LIJK tegen zijn moeder zei?#wintervolliefde pic.twitter.com/9HB9Git9zl — Sanny~Zoet🌷 (@ZoetSanny) January 28, 2025

Eerlijk zeggen; Hadden jullie een klein uurtje geleden ook een euforisch moment toen Mike dit EIN DE LIJK tegen zijn moeder zei?#wintervolliefde pic.twitter.com/9HB9Git9zl — Sanny~Zoet🌷 (@ZoetSanny) January 28, 2025



Heel Nederland voor de t.v. als Monique zoonlief emotioneel aan het chanteren is: #wintervolliefde pic.twitter.com/copafa9OKS — Kwit77 (@kwit77) January 28, 2025

Heel Nederland voor de t.v. als Monique zoonlief emotioneel aan het chanteren is: #wintervolliefde pic.twitter.com/copafa9OKS — Kwit77 (@kwit77) January 28, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



"Ze is alleen maar gefocust op Mike en minder op ons…" Jongens de koffie zit op het plafond, deze mensen zijn KNE-TTER-GEK. #wintervolliefde pic.twitter.com/hthY6PP35D — Britt (@BrittBR97) January 28, 2025

“Ze is alleen maar gefocust op Mike en minder op ons…” Jongens de koffie zit op het plafond, deze mensen zijn KNE-TTER-GEK. #wintervolliefde pic.twitter.com/hthY6PP35D — Britt (@BrittBR97) January 28, 2025



'Totaal gefocust op Mike. Minder op ons'. Godallemachtig en doodeng, mama- en papa-Mike.#wintervolliefde#WVL — Captain Cat (@captncd) January 28, 2025

‘Totaal gefocust op Mike. Minder op ons’. Godallemachtig en doodeng, mama- en papa-Mike.#wintervolliefde#WVL — Captain Cat (@captncd) January 28, 2025



Ouders met verlatingsangst …. Mike bijt die navelstreng door!! #wintervolliefde pic.twitter.com/hPUHCYDgfp — Richard G. Bordes (@RichardBordes) January 28, 2025

Ouders met verlatingsangst …. Mike bijt die navelstreng door!! #wintervolliefde pic.twitter.com/hPUHCYDgfp — Richard G. Bordes (@RichardBordes) January 28, 2025



"Ik heb een rotleven gehad dus mijn zoon moet de rest van zijn leven bij mij blijven en doen wat ik wil". Een psycholoog kan hier op promoveren hoor.#wintervolliefde — Eef 🎗️ (@Sietj) January 28, 2025

"Ik heb een rotleven gehad dus mijn zoon moet de rest van zijn leven bij mij blijven en doen wat ik wil". Een psycholoog kan hier op promoveren hoor.#wintervolliefde — Eef 🎗️ (@Sietj) January 28, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

