Politie in Blauw weer gevolgd voor tv: ‘Dronken op Urk rijden? Dat doen ze hier allemaal’

Gevolgen van wapengebruik, agressie, racisme, drugsproblematiek… het is allemaal de harde realiteit waar de Nederlandse politie dagelijks mee wordt geconfronteerd. Dit naast alle mooie dingen die agenten natuurlijk door hun vaak goede werk ook meemaken. Je kunt ze vanaf vandaag volgen in de tv-reeks Blauw; een programma over politiemensen met allemaal hun eigen specialisme en in verschillende delen van ons land.

We moeten bij het volgen van de politie op tv de credits trouwens wel even aan Ewout Genemans geven. Hij biedt ons als kijkers bij RTL al sinds 2019 een kijkje in de politiekeuken, maar dan steeds bij een specifiek korps. Momenteel is hij te volgen in Bureau Maastricht, terwijl we eerder getuige waren van het politiewerk in Amsterdam-centrum, Eindhoven, Den Haag, Arnhem en Rotterdam. Volgend seizoen volgt Utrecht. Een aantal kijkers vindt dat Genemans maar weinig doet en vooral in de weg loopt, maar zijn serie wordt over het algemeen goed gewaardeerd en flink bekeken.

Populair genre, nu de politie

Sowieso trekt het genre – via televisie mensen met speciale beroepen volgen, of drukke plekken vol mensen met állerlei beroepen – meestal heel wat kijkers. Groeten vanaf de camping was leuk, maar qua aantal kijkers minder geliefd. Schiphol Airport en Erasmus MC (Rotterdam) waren wel een succes. Hoe zal het Blauw vergaan? AVROTROS trekt er liefst tien vrijdagavonden voor uit, dus Metro bekeek voor tv-rubriek Blik op de Buis alvast de eerste aflevering van 45 minuten.

Waar genoemde Ewout Genemans steevast met de politie in één stad meeholt (soms letterlijk), daar volgt Blauw agenten van Scheveningen tot Urk. In dit geval letterlijk, want wijkagent Suzanne (op Urk) en agent David in Scheveningen vormen de hoofdrolspelers van aflevering 1. Vanavond krijg je bovendien een kijkje op de politieacademie in Leusden. De opleiding is niet misselijk en streng bovendien. Een jongen in opleiding voelt zich een flinke stoorzender als hij wordt gewezen op het feit dat hij geen donkere sokken draagt.

Suzanne van de kaashandel

Wijkagent Suzanne op Urk kan weleens een geliefd personage van Blauw worden. Zij doet al 22 jaar het politiestraatwerk op het eiland en staat haar mannetje wel. Op een vaak kalme manier overigens. Een jongen die op zijn smartphone zit te kijken, terwijl hij fietst, wordt niet meteen op de bon geslingerd, maar krijgt een standje („sorry mevrouw!”). Suzanne werkte ooit in een kaashandel („ook daar kun je mensen gelukkig maken”), maar op straat heeft zij bij de politie de energie gevonden die zij zocht en is zij écht nodig.

Agent David in Scheveningen is net zo nodig, al zien we hem eerst vooral in de weer met dieren. Het schattige hondje Bob is tot bloedens gebeten door een pitbull en David moet ook een meeuw redden. De man van de politie aan de kust werkt veel in het Scheveningse nachtleven en weet niet wat hij soms meemaakt: „Op de politieacademie heb je de helft nog niet in gedachten van wat je allemaal mee kunt maken. Het is echt heel erg veel.”

De politie krijgt heel wat voor de kiezen

Voor David gaat het dan niet alleen om dieren, integendeel. Iemand die lang dood in een huis lag, reanimaties, verhangingen, iemand die voor de trein sprong, deze jonge politieman maakte het allemaal al mee. Suzanne op Urk is ondertussen bij een man die met z’n auto op een boom botste en bekneld zit. Later blijkt hij in het ziekenhuis te zijn overleden. De ‘Urkerdag’ vol klederdracht is heel wat leuker om met de politie mee te maken, Koningsnacht op Urk – altijd gelazer – dan weer niet.

Al blijft de echte actie in Blauw (dat willen we als kijker toch?) in de eerste aflevering een beetje uit, we zien wel hoe veelzijdig – en niet altijd even gemakkelijk – het werk van de politie is. Waarom zijn er toch altijd weer leeghoofden die zulke hulpverleners belagen? Suzanne op Urk is er aan het begin van haar dienst echt niet op uit om een jonge dronken eilandbewoner van z’n scooter te trekken. Dat doet ze uiteraard wel, de jongen blijkt minstens tien flessen bier naar binnen te hebben gekieperd. De reactie van het dronken heerschap: „Ja, maar op Urk doet iedereen dat.” Tja, zo werkt het natuurlijk niet.

Openhartige verhalen

Blauw kan het wel hebben van de persoonlijke verhalen van al die mensen bij de politie. In de serie delen drie agenten namelijk ook openhartig hun ervaringen met PTSS. Hun trauma’s hebben een blijvende invloed op het dagelijks leven. Een jonge meid op de opleiding in Leusden is ook openhartig. Zij doet op de politieacademie haar stinkende best, maar kampt nog wel met een pestverleden. Heel aardig: we gaan ook nog een agente zien die beide kanten van de celdeur kent.

Aantal blikken uit 5: 3

Blauw kun je vanaf vandaag (3 januari) op tien vrijdagen om 21.20 uur zien bij AVROTROS op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start.

