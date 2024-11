Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit bij Bureau Maastricht-kijkers om droge reactie bij dronken man: ‘Deze gasten zijn goud’

Ewout Genemans trof gisteren met de agenten in Bureau Maastricht een nogal beschonken man aan. En de reactie van agenten Daan en Tyrone zorgde bij kijkers voor de nodige hilariteit.

Ewout Genemans loopt voor zijn programma mee met politie-eenheden in verschillende steden. Na Bureau Rotterdam is dat in het nieuwste seizoen Bureau Maastricht.

Droge reactie van agenten op dronken man

In de aflevering van gisteren gaat Genemans op pad met agenten Daan en Tyrone. Zij treffen een dronken man aan naast een drukke weg. Hoewel de man niet voor overlast zorgt, vinden de agenten de situatie gevaarlijk.

De agenten vragen de man om zijn identiteitsbewijs. Hij legt met beschonken toon uit dat hij geen slechte bedoelingen heeft. Waarna Tyrone droog reageert: „Je staat hier als een verdwaalde pony.”

Daan populaire agent uit Bureau Maastricht

De agenten besluiten dat het verstandig is om de moeder van de man te bellen. „Kunnen we iemand bellen?”, vragen zij, waarna de man een telefoonnummer geeft. Maar het nummer blijkt niet van zijn moeder te zijn, maar van de man zelf. En de agenten moeten hard lachen als zijn eigen telefoon overgaat. Hoewel de man volhoudt dat hij zich prima voelt, besluit agent Daan om de proef om de som te nemen. De man moet in een rechte lijn naar Daan toelopen, maar daaruit blijkt dat het toch niet zo ‘prima’ gaat als de man stelt. Tyrone reageert: „Wat moet ik zeggen, maatje? Als je een waterpas was, was je defect.”

Agent Daan is sinds de eerste aflevering overigens een bekend en geliefd gezicht geworden door social media. Menig vrouwenhart gaat namelijk sneller kloppen van de jonge vrijgezelle hoofdagent. Op TikTok verschenen allerlei video’s als reactie op een fragment waarin Daan iemand waarschuwde. Daan riep dat als deze man hem nog één keer ‘mafklapper’ zou noemen, deze man een nachtje bij de politie mocht doobrengen. Waarna veel vrouwen Daan online expres mafklapper noemden.

Kijkers moeten lachen om grappen

De man moet veilig thuiskomen, vinden de agenten. Maar hij weigert zijn vader te bellen, dus wordt het een Uber. Als de man op zijn telefoon begint te typen, moet Tyrone weer lachen. „Uber is niet met een Griekse Y.” Maar de man blijft weigeren om mee te werken, waardoor het geduld van de agenten opraakt. „De tijd voor grappen is voorbij”, zegt Daan. „We staan hier inmiddels al een half uur met jou, terwijl er ook mensen zijn in de omgeving die écht hulp nodig hebben. Omdat jij een paar biertjes te veel op hebt, zit je onze tijd te verdoen.”

Uiteindelijk komen de twee agenten er via een e-mail achter in welk hotel de man slaapt en kunnen zij een Uber bestellen om de man op te laten halen. Kijkers konden behoorlijk lachen om het tafereel en vooral de droge aanpak van de agenten. Op social media klinkt dan ook de nodige hilariteit.

Tyrone en waterpassen en verdwaalde pony’s. Ik ga hier helemaal stuk. #bureaumaastricht — Fenne (@Fenn_ee) November 19, 2024

Je kijkt Bureau Rotterdam terug via Videoland.

