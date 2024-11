Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Camera volgt Erasmus MC 24/7, ook vrouw met een hartaanval: ‘Mag ik met jullie op de foto?’

Medewerkers van een ziekenhuis, op welk niveau ook, spelen een cruciale rol binnen dat gebouw, maar misschien ook wel voor jouw leven. Neem het Erasmus MC in Rotterdam, een soort stad op zich. RTL dacht: als we daar nou eens onze camera’s op zetten? Dat mocht, 24/7. Zolang de patiënt het goed vond, uiteraard. Vanaf vanavond kan iedereen thuis op de bank het zien.

Erasmus MC 24/7 heet het reality-programma op RTL 5. Voluit betekent dat Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Niet lang geleden kenden we in coronatijd vooral de Erasmus MC-medewerkers Diederik Gommers en Ernst Kuipers. Net als het virus, zijn zij weer naar de achtergrond verdwenen.

Onbekende gezichten van het Erasmus MC

Op RTL 5 krijgen we nu minder bekende, maar niet minder belangrijke gezichten: schoonmakers, chirurgen, vrijwilligers, verpleegkundigen, bewakers en nog een stuk of honderd beroepen.

Metro bekeek de gezichten van de eerste aflevering, voor televisierubriek Blik op de Buis.

Erasmus MC 24/7 heeft heel veel weg van de serie Schiphol Airport. Daarbij kregen we een zelfde soort blik achter de schermen. Zulke reality-programma’s passen RTL 5 inmiddels als een jas, met als topscorer uiteraard De Augurkenkoning. De kijkcijfers zijn uitstekend en bovendien worden de reeksen goed gestreamd op Videoland. Tel uit je winst.

Om winst maken gaat het in het Erasmus MC natuurlijk niet. Nou ja, men zal ook daar groene cijfers proberen te schrijven, maar jouw en mijn gezondheid gaan toch boven alles. Dat gebeurt allemaal in een (mini)samenleving van 17.000 mensen. Je leest het goed: ze-ven-tien-dui-zend. Zij werken in een gebouw met een oppervlakte van 80 voetbalvelden en verwelkomen een half miljoen bezoekers per jaar. Het aantal operatie-uren op jaarbasis? 55.000. Het zal je niet verbazen dat we hier te maken hebben met het grootste academische ziekenhuis van ons land.

Hartsvriendinnen samen op een afdeling

Aflevering één laat meteen zien dat je met Erasmus MC 24/7 van de hak op de tak springt, maar dat is niet erg. Het zorgt juist voor lekker verschillende types en situaties. Een ziek jongetje wordt binnengebracht, terwijl een beveiliger ziet dat iemand een slagboom aan gort rijdt. Die persoon wilde het ziekenhuis juist net verlaten. Ook maken we snel kennis met de kinderverpleegkundigen Lisanne en Marjolijn. Tijdens hun opleiding werden ze hartsvriendinnen. Het ‘keiharde stappen’ van toen werd later heel serieus samenwerken op één afdeling en belangrijk werk voor de kids verrichten. Lisanne (links) laat dat ook zien op een TikTok-kanaal van het Erasmus MC.

Niertransplantatie op tv

Op de afdeling van Lisanne en Marjolijn krijgt een jongen van 14, Jelle, een niertransplantatie. Zijn papa ligt een paar kamers verderop en zal diezelfde dag een van zijn gezonde nieren voor zijn zoon afstaan. Prachtig dat dat kan natuurlijk, terwijl schoonmaakster Margo – sorry, facilitair mederwerkster – op de beddenafdeling voor een goed gereindigd bed óók heel belangrijk is. Mooi en actief mens. „Ik heb de Rotterdamse mentaliteit”, zegt Margo, „niet lullen, maar poetsen”.

Ze kunnen we nog heel lang doorgaan, terwijl Erasmus MC 24/7 eigenlijk eeuwig kan doorgaan met altijd nieuwe chirurgen, verpleegkundigen en patiënten.

Hart voor Erasmus MC

We lichten nog wel Luis even uit, die best een populaire lieveling in de serie kan worden. Deze interventieverpleegkundige helpt tijdens een dienst die de kijker ziet, mensen met een hartaanval. Zelf heeft Luis letterlijk een hart voor het Erasmus MC, getatoeëerd op zijn bovenarm. Als jij met een hartaanval vechtend voor je leven in een ambulance onderweg bent, spreken ze in Rotterdam voor jouw komst over ‘spoedje onderweg’. Dat klinkt bot, maar is ook begrijpelijk. Na jou zullen er nog wel vier ‘spoedjes’ volgen.

Een Amerikaanse dame vecht na een hartaanval allesbehalve voor haar leven. Ze heeft amper in de gaten wat zij mankeert en kwebbelt er op het bed op los. „Mag ik met jullie op de foto?”, vraagt ze aan het hele verpleegkundigenteam. Luis ziet echter snel dat mevrouw in acuut levensgevaar is, als er niet snel actie wordt ondernomen. De foto komt er uiteindelijk, maar wel ná de actie. „You’re the best!“, gilt de Amerikaanse, nog altijd even enthousiast.

Echt versus bedacht

Wie Schiphol Airport leuk vond, gaat Erasmus MC 24/7 ook prima smaken. En wie echte verhalen uit een ziekenhuis altijd interessant vindt, uiteraard. Zondag startte ook Medisch Centrum West, een bedachte ziekenhuisserie. Dat vond niet iedereen even leuk, maar tikte wel de 1 miljoen kijkers aan. Dat aantal gaat de reality uit Rotterdam niet halen, maar bezienswaardig is het zeker.

Aantal blikken uit 5: 3

Erasmus MC 24/7 zie je vanaf vandaag (dinsdag 12 november) elke dinsdag om 20.30 uur op RTL 5. De realityserie is ook te zien op Videoland. Daar vind je nu al de eerste twee afleveringen.

Vorige Volgende

Reacties