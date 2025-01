Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sneeuw op komst, hier heb je de meeste kans op sneeuwpret

Kerst is lang en breed voorbij, en nú komt er sneeuw aan. Slechte timing, zou je zeggen. Toch een goede timing, omdat het in het weekend valt. In het noordoosten heb je de meeste kans op sneeuwpret, vooral tot de middag op zondag.

In de nacht van zaterdag op zondag begint het vanuit het zuiden te sneeuwen. In het noordoosten dus de meeste kans op sneeuwpret, maar het kan in het hele land glad zijn. De neerslag gaat echter snel over in regen in het zuiden en midden. Zondagavond kunnen we rekenen op temperaturen van rond de 7-11 graden, vertelt Weeronline ons.

Sneeuw op komst

Het is nog wel even wachten tot de wereld wit kleurt: op zaterdag trekken er slechts enkele winterse buien over het land. Naast regen is er kans op hagel en natte sneeuw, maar de ‘echte’ sneeuw komt zaterdagnacht pas. Wel is het zaterdag overdag overwegend droog en af en toe zonnig, dus een ideaal moment voor een wandeling. Het wordt 2 graden in het oosten tot 4 in het westen. Normaliter is het in januari overdag een graad of 6.

In de nacht naar zondag wordt het nog eens kouder: het koelt dan af tot rond het vriespunt. Vanuit het zuiden dient de sneeuw zich aan. In het noordoosten gaat het aan het begin van de ochtend pas sneeuwen, maar dat houdt best een tijd aan, waarschijnlijk tot het begin van de middag. Mensen daar kunnen dus het meest genieten van het winterse weer.

Warmer na het weekend

Aan het begin van de middag zal de temperatuur in ons land wel gaan stijgen, van 5 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden. Aan zee wakkert de wind mogelijk aan naar krachtig tot hard, windkracht 6-7. Zondagavond warmt het verder op naar 7-11 graden en er zijn dan nog lange perioden met regen.

In de nacht naar maandag is het erg zacht met 8 tot 11 graden. Maandag overdag wordt het 9 graden op de Wadden, zo’n 12 graden in de Randstad en ruim 13 graden in het zuidoosten. Er trekt dan opnieuw een regengebied over het land. De dagen daarna wordt het kouder met opnieuw winterse buien.

