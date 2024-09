Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groeten vanaf de camping: ‘Sommigen denken dat het hier één grote orgie is’

De een gruwelt nog van het idee van de camping van vroeger. Te heet, te koud, die smerige douches, het bekende rolletje wc-papier… De ander weet en wil niet anders: er moet gekampeerd worden op een camping (of jarenlang dezelfde). KRO-NCRV heeft dit leven nu vastgelegd en dan vooral van de mensen die kamperen met hun camping mogelijk maken.

Voor tv-rubriek Blik op de Buis had Metro vandaag veel te kiezen, heel veel zelfs. Bijna elk programma op de beeldbuis lijkt wel nieuw. Zo is er het langverwachte Dit ben ik: Gordon, maar daarover hebben we al genoeg gehoord (en straks wordt ie weer boos als we wat schrijven). Carrie ten Napel start haar nieuwe talkshow vanuit een voetbalkantine. Er is een nieuw seizoen Waar Doen Ze Het Van?, Marcel van Roosmalen gaat op reportage en er is nóg een nieuwe talkshow, Café Kockelmann. Maar ja, Sven is net als Carrie live, daar kunnen we nog niets over ‘blikken’.

Groeten vanaf de camping tien weken lang

Een beetje ondergesneeuwd is misschien wel Groeten vanaf de camping van KRO-NCRV. Dit programma vanaf zes verschillende campings heeft toch een prominente plek gekregen: maar liefst tien weken om 20.30 uur op NPO 1. Kampeeravonturen en de mensen die die beleven, blijft toch altijd aardig om te zien. Zo sprak Metro eerder nog de onvervalst Haagse familie Adam, die meedeed aan Johnny de Mols programma Camping De Wildernis. Het bleek in januari een hilarisch stel bij elkaar.

Ook KRO-NCRV heeft een hilarisch stel gevonden: Wim (59) en Peter (63), die al 35 jaar een relatie hebben. Zij runnen sinds tien jaar een mannencamping. Groeten vanaf de camping vertelt niet welke kampeergelegenheden allemaal voorbij komen (geen idee waarom), maar houdt het op een mannencamping, familiecamping, vrijwilligerscamping en nog drie ‘soorten’ die in de eerste aflevering nog niet voorbij komen. Even googlen laat zien dat we bij Wim en Peter te maken hebben met Holland Men Camp in Loosdrecht.

🏕️ Hoeveel Nederlanders kamperen? Volgens Groeten vanaf de camping kamperen jaarlijks maar liefst 3,5 miljoen Nederlanders. Ook de website Campertravels komt tot dat aantal. Gaan we jaren terug, dan maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2008 melding van 3,6 miljoen landgenoten die kampeerden. Conclusie: de camping was en blijft onveranderd een populaire vakantiebestemming.

‘Met de leukste camping van Nederland’

Met de doodnormale Peter en Wim met lang blond haar en eeuwig brede smile, hebben we zowel de kracht als de zwakte van Groeten vanaf de camping te pakken. Dit duo is zeer tv-waardig en het moet raar lopen willen ze niet de harten van de kijkers veroveren. Tegelijkertijd maakt het de andere campings meteen een beetje saai. Leuk hoor, zo’n vrijwilligerscamping van René (al 60 jaar kampeerder) en Erik, waarbij elke gast meehelpt om de boel draaiende te houden. De telefoon nemen ze in een natuurgebied niet ver van Amsterdam op met „met de leukste camping van Nederland”.

De familiecamping in het oosten van het land is van Marcel, Marinke en hun drie kinderen. De oudste zoon mag (of moet) in een paashaaspak rondhupsen. De jonste, Lize, is echter ‘hoofd kidsboxen vouwen’ voor de snackbar. Ze neemt haar taak zeer serieus en vraagt zelf ‘of het weer mag’. Ook leuk, maar het steekt schril af bij die twee, Peter en Wim.

Paradijsvogel al z’n hele leven raar

Mensen, dat wordt wat als je ze al die weken gaat volgen. Dit zijn nou tv-persoonlijkheden om van te houden en om naar uit te zien. Vooral Wim dan, die zegt: „Ik ben een beetje raar, mijn hele leven al. Maar dat bevalt eigenlijk wel, ik ben een paradijsvogel. Ik kan alles doen, echt alles. Want ik ben toch raar.” Wim geniet echt van het campingleven. Dat hij en Peter een camping alleen voor mannen bestieren, daar zijn genoeg meningen over. Dat weten ze zelf maar al te goed. Wim: „Sommigen denken dat het hier één grote orgie is, anderen juist een bejaardensoos.”

Zelf noemen de eigenaren hun mannenverblijf ‘een gewone camping, maar dan extra gezellig’. De paradijsvogel neemt de cameraman meteen mee naar het pronkstuk, een knalroze prinsessenkamer. En over die gezelligheid lijkt weinig gelogen. Er wordt namelijk gepaaldanst, er is een Songfestivalweekend en een internationaal kampioenschap gay-skippyballen. En de taken? Die zijn goed verdeeld. Peter is van de tractor, Wim van de naaimachine.

Goud in handen of te lang?

Voor zulke tv kun je deze Metro-kijker wel wakker maken. Misschien moeten de andere campingbeheerders nog wat overtuigen, maar anders lijkt tien weken campingjolijt wat veel van het goede. Met vijf weken alleen Peter en Wim had de KRO-NCRV met Groeten vanaf de camping goud in handen. Nu zal de tijd het leren.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Groeten vanaf de camping is vanaf vandaag (vrijdag 6 september) op tien vrijdagen om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Terugkijken kan uiteraard ook, via NPO Start.

