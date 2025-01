Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hypotheekregels 2025: wat verandert er dit jaar?

Met ingang van 2025 worden er in Nederland enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot zowel nieuwe als bestaande hypotheken. Wat gaat er precies veranderen dit jaar? Metro zet de belangrijkste veranderingen in wet- en regelgeving op een rijtje.

De veranderingen hebben als doel om de woningmarkt, die al sinds enkele jaren in een crisis zit, toegankelijker te maken. Een ander doel is om verantwoorde financiering te bevorderen.

Verhoging van NHG-grens en verlaging van de kosten

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens wordt verhoogd naar 450.000 euro, legt Hypotheker uit op hun website. Ook is er een extra verhoging tot 477.000 euro voor woningen die direct worden verduurzaamd. Dat betekent dat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor deze garantie. De NHG-premie daalt bovendien van 0,6 procent naar 0,4 procent van het hypotheekbedrag. Dit kan een besparing van honderden euro’s opleveren.

Tot 525.000 euro geen overdrachtsbelasting

Huizenkopers van 18 tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van een bestaande woning, schrijft Consumentenbond. Deze vrijstelling geldt in 2025 alleen bij aankoop van een woning van maximaal 525.000 euro. In 2024 was dit bedrag nog 510.000 euro. Voor doorstromers en beleggers verandert er niets, volgens Hypotheker.

Door loonstijging meer lenen

In 2025 stijgen de salarissen met gemiddeld 4,3 procent. Als jouw salaris ook stijgt, betekent dat dat je in 2025 dus een hogere hypotheek kunt afsluiten, schrijft Consumentenbond.

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Starters onder de 35 jaar blijven profiteren van een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. De maximale koopsom hiervoor wordt verhoogd van 510.000 naar 525.000 euro. Voor woningen die boven dit bedrag zitten, geldt een overdrachtsbelastingtarief van 2 procent.

Hogere leenruimte voor alleenstaanden

Goed nieuws voor alleenstaanden, zij kunnen meer lenen. Alleenstaanden met een inkomen vanaf 28.000 euro kunnen in 2025 tot 17.000 euro extra lenen bovenop het reguliere maximale leenbedrag. Dit bekent een verdere verhoging ten opzichte van de extra leenruimte in 2024, dat was 16.000 euro, schrijft de Consumentenbond.

Veranderingen in invloed studieschuld

Vanaf 2025 wordt bij het bepalen van de leencapaciteit van een huizenkoper rekening gehouden met de actuele hoogte van de studieschuld, de geldende rente en de resterende looptijd van de schuld. Dit geldt ook als er geen aflossingen plaatsvinden. Dit nieuwe beleid kan van invloed zijn op hoeveel mensen mogen lenen voor een huis.

Hypotheek voor flexwerkers en zzp’ers

Wat betreft uitzendkrachten, is de vereiste arbeidsduur voor het verkrijgen van een perspectiefverklaring verkort van 52 naar 26 weken. Voorwaarde is wel dat de kandidaat in de afgelopen veertien maanden minimaal twaalf maanden heeft gewerkt. Voor zzp’ers kan het gemiddelde inkomen nu worden vastgesteld op basis van de afgelopen 36 dagen, in plaats van de gebruikelijke drie kalenderjaren. Dit biedt meer flexibiliteit.

Energiezuinige woningen krijgen extra hypotheekruimte

Ook in 2025 kunnen kopers extra lenen bij de aankoop van een energiezuinige woning, schrijft Hypotheekvisie.nl. De hoogte van dit extra bedrag varieert en is onder meer afhankelijk van het energielabel van de woning, oplopend tot 50.000 euro voor woningen met een A++++ label. Deze maatregel stimuleert de verduurzaming van woningen.

Betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen

Goed nieuws voor mensen die interesse hebben om een nieuwbouwwoning te kopen, want de betaalbaarheidsgrens is verhoogd naar 405.000. Dit betekent dat twee derde van alle nieuwbouwwoningen niet duurder mag zijn dan dit bedrag, wat nieuwbouwwoningen toegankelijker kan maken voor starters en gezinnen.

Aanpassing in renteregels

Vanaf 2025 mogen hypotheekverstrekkers de rente-aanpassingsmomenten flexibel instellen. Dit kan voor meer concurrentie en maatwerk zorgen, wat voordelig is voor mensen die tijdens de hypotheekperiode hun voorwaarden willen herzien.

Impact hypotheekregels op bestaande huizenbezitters

De meeste veranderde en aangescherpte hypotheekregels hebben betrekking tot reeds bestaande woningen. Sommige wijzigingen hebben echter ook invloed op bestaande huiseigenaren, bijvoorbeeld als het gaat om een tweede hypotheek voor het verduurzamen van de woningen of om nieuwe voorwaarden voor oversluiten, bij lagere rentetarieven.

