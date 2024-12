Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze gast hoeft niet meer bij Vandaag Inside te komen: ‘Niveau koffietijd’

Als het aan Johan Derksen ligt, schuift schrijfster Heleen van Royen niet meer aan bij de Vandaag Inside-tafel. Ze past niet bij de heren, stelde hij gisteravond in de uitzending.

Van Royen bevindt zich overigens in uitstekend gezelschap van namen die aan de VI-tafel tot persona non grata werden gebombardeerd. Ook Stella Bergsma, Rob Kemps, Britt Dekker en Sander Schimmelpenninck hoeven van de heren niet meer terug te komen.

Mannen Vandaag Inside over voormalig tafelgast Heleen van Royen

René van der Gijp gaat binnenkort de woensdagen van Vandaag Inside overslaan, dus moet er nagedacht worden over zijn vervanger, of een nieuwe gast. „Wat is er gebeurd met Heleen van Royen eigenlijk? Die was toch ook hartstikke leuk?”, vraagt Merel Ek zich af. Presentator Wilfred Genee snapt dat ook niet helemaal. „Die vind ik ook nog steeds prima, maar die vond jij (Derksen, red)…”, erop wijzend dat Derksen niet stond te springen om Van Royen. De besnorde analist beaamt dat hij degene is die moeite met de schrijfster heeft. „Ik vond het niveau Koffietijd.”

„Dat kan op zijn tijd toch ook lekker zijn? Een beetje Koffietijd?”, vraagt Genee zich af, maar Derksen is onverbiddelijk. „Jawel, maar nee. Ze ziet er goed uit, ze heeft een goede uitstraling, maar ik vond het niet tussen ons passen.”

Uit je nek lullen

Of zit het ‘m ergens anders in? René van der Gijp denkt dat Van Royen zich bedreigd voelde door Derksen. „Het is ook vrij bijzonder hoor, Johan, als je in een talkshow uitgenodigd wordt en je komt voor een tweede keer en er zegt er een gelijk tegen je: ‘Nu zit je uit je nek te lullen.’ Mensen kunnen dan best even schrikken misschien. Dat ze denken: hé, dat ben ik niet gewend”, lacht hij.

Derksen zei dit tegen Van Royen in een discussie over het WK voetbal in Qatar. Derksen vond dat Nederlandse prominenten niet naar het land moesten afreizen, vanwege de mensenrechten die daar worden geschonden. Van Royen vond dat ‘we’ niet te veel naar een ander moeten wijzen, omdat er in Nederland ook verkeerde dingen gebeuren.

‘Heleen van Royen zat haar tennistoernooi te promoten’

„Voor je zelfvertrouwen is het niet goed in ieder geval”, denkt ook Genee. Derksen vervolgt: „Ik vond dat ze er niet zoveel van begreep. Wilfred is een meester in zijn eigen liedje promoten, maar Heleen zat op een gegeven moment haar tennistoernooi in het dorp te promoten.” Genee speelt de vermoorde onschuld: „Welk liedje dan?”

Voor wie het heeft gemist: Genee en Derksen hadden onlangs ruzie, omdat de analist vond dat de presentator moet stoppen met het voortdurend promoten van zijn single Zomaar Een Avond In De Kroeg. Hij noemde de zelfpromotie „stuitend” en een relletje was geboren, maar inmiddels lijkt het weer koek en ei.

„Als ze ooit nog een keer komt is het: gas op de lolly!”, gaat Genee verder over Van Royen. „Nee, maar kijk, ik ga er niet voor liggen, ik heb niets tegen haar, maar ik vind haar niet zo’n denderende gast”, zegt Derksen tot slot. Genee, lachend: „Dat zal voor het zelfvertrouwen goed zijn als ze nog een keer wil komen, denk ik. Dan ga je er lekker naartoe.”

Bekijk het fragment hier:

Reacties