Naast Rob Kemps ook Britt Dekker afgeschreven als VI-tafelgast

De VI-mannen Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp laten hun ongezouten mening regelmatig klinken. Zo ook nu over Britt Dekker, die eerder als tafelgast aanschoof bij De Oranjewinter. Zij hoeft volgens het VI-trio, net als Rob Kemps, niet meer aan tafel te zitten in de talkshow.

De heren van Vandaag Inside, die hun programma omtoverden tot een WK-editie onder de noemer De Oranjewinter, schromen niet om te laten weten wie ze wel en niet moeten. Eerder kon presentator en Snollebollekes-gezicht Rob Kemps al rekenen op kritiek. Hij zou als tafelgast volgens Derksen niet „geschikt” zijn omdat hij „te aardig was”, wat ook Genee beaamde.

Johan Derksen kritisch op tafelgasten De Oranjewinter

„Er zijn heel veel mensen niet geschikt om hier te zitten, hoe gek dat ook klinkt”, sprak Derksen daarover. En dat gold klaarblijkelijk ook voor Britt Dekker, die donderdag aanschoof bij De Oranjewinter. Ook zij kan nu rekenen op een kritische uithaal van de VI-heren.

Gisteravond was het tafelgast Özcan Akyol die de uitbrander tegenover Kemps nogmaals aanhaalde. „Ik vond het niet zo fraai dat jullie Rob Kemps een dag later gingen recenseren”, sprak hij daarover. Hoewel hij het wel eens was met de mening dat Kemps geen geschikte tafelgast is. Hij vergelijkt Kemps met Dekker, die volgens hem allebei weinig zeiden aan tafel.

Geen Rob Kemps en Britt Dekker meer aan VI-tafel

„Die moet ook niet meer komen”, zegt Derksen over Dekker. Waarna Genee grapt dat er niemand meer mag komen. Volgens Akyol kreeg Kemps wel de nodige uithalen van het VI-trio. Maar daar is Derksen het niet meer eens.

„Je nodigt iemand uit en die weet waar hij terechtkomt en als iemand hier naartoe komt en zijn bek houdt, dan kun je dat die man kwalijk nemen, want dan moet hij van tevoren zeggen: ‘Jongens, dat tv-gedoe dat jullie maken, daar doe ik niet aan mee.’ Dat mag.” Maar Derksen vindt dat aanschuiven in hun programma betekent dat je ook je woordje klaar moet hebben. „Als hij hier gaat zitten, dan verlangen we ook dat hij meedoet. Dat geldt voor hem en dat geldt ook voor dat meisje. Het was allebei niks.”

