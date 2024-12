Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo houd je de kerstboom het langst mooi volgens de kweker

‘Oh dennenboom, oh dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon’. Of nou ja, dat is de bedoeling. Als je een kerstboom optuigt, wil je er het liefst vanaf begin december tot aan het nieuwe jaar van kunnen genieten. Maar hoe houd je die boom het langst mooi?

Volgende week zitten we alweer aan het kerstdiner, brunches en andere activiteiten tijdens de feestdagen. En wellicht dat je de komende dagen de kerstborrels van je werk nog ondergaat.

Kerstboom mooi houden tijdens feestdagen

En de meeste van ons hebben ook een kerstboom thuis staan. Maar we hebben allemaal weleens meegemaakt dat de naalden zo’n beetje overal op de grond lagen of de takken als een treurwilg naar beneden zakten. Hoe houd je de kerstboom zo lang mogelijk mooi?

Kerstboomkweker Jaap Bolhuis legt aan Quest uit dat de verwarming lekker hoog zetten, niet echt goed is voor jouw kerstboom. Je verlaagt daarmee namelijk de luchtvochtigheid in huis. De boom staat voor en tijdens de verkoop meestal lange tijd buiten. Daar neemt de boom water op met zijn wortels (of gezaagde stam). Dit sap verdampt de boom vervolgens via zijn naalden. Door de lage temperaturen en de vochtige lucht gaat die verdamping vrij traag en heeft de kerstboom dus altijd genoeg water in zijn stam, schrijft Quest.

Luchtvochtigheid

„Door de hoge temperaturen en de lage luchtvochtigheid in de huiskamer, verdampt het sap in de boom veel sneller. Daardoor drogen zijn naalden en stam uit”, legt Bolhuis uit. Het is dus belangrijk dat je niet vergeet om de kerstboom water te geven.

Volgens de kweker is de luchtvochtigheid de meest bepalende factor in de overlevingskansen van je boom. De ideale luchtvochtigheid voor mensen, huisdieren en planten (dus ook kerstbomen) ligt tussen de veertig en zestig procent. Maar in de winter lukt dat niet altijd, omdat we de verwarming aanzetten.

Tips van de kerstboomkweker

Maar daar valt iets an te doen. Bolhuis noemt op dat je een luchtbevochtiger kunt aanschaffen of je was kunt laten drogen in de woonkamer. Maar af en toe met de plantenspuit wat water op de boom spuiten is ook goed.

Overigens tipt de kweker ook dat het gunstig is om de boom te laten wennen aan de temperaturen in jouw huis. „Zet hem, voordat hij naar binnen gaat, een dagje in de schuur. Dan is de overgang minder groot qua temperatuur en luchtvochtigheid. Heeft je kerstboom een kluit? Zet hem dan ook weer in de schuur voordat je hem in je tuin plant voor volgend jaar”, aldus Bolhuis.

