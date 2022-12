Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee en Johan Derksen halen in De Oranjewinter uit naar Rob Kemps

Alhoewel Rob Kemps – ook wel bekend als Snollebollekes – de heren van Vandaag Inside deze week tijdens De Oranjewinter een gunst deed door bij ze aan te schuiven, heeft dat niet uitgepakt zoals gewenst. Wilfred Genee en Johan Derksen haalden namelijk gisteren, in de meest recente aflevering van de talkshow, naar hem uit.

Volgens de presentator en de analist is Rob Kemps „niet geschikt” om bij hen aan tafel te zitten. Genee vroeg Derksen wat hij vond van de aanwezigheid van Kemps woensdagavond, en het bleek dat de twee er vrijwel dezelfde mening op nahielden.

Rob Kemps ‘Mister Correct’ volgens Johan Derksen

Waar het bij Kemps volgens Derksen vooral aan ligt, is dat hij „te aardig is”. „Mister Correct. Een lieve jongen, de ideale schoonzoon”, ging Derksen door. „Te genuanceerd”, vulde Genee aan. Derksen dan: „Er zijn heel veel mensen niet geschikt om hier te zitten, hoe gek dat ook klinkt.”

„Misschien hadden we dit buiten de schermen moeten bespreken”, dacht Genee achteraf. „Dan had je het niet moeten vragen”, zei Derksen lachend.



‘Relletje’ bij De Oranjewinter

Kemps was deze week te gast in De Oranjewinter omdat er eerder een relletje was ontstaan. René van der Gijp wilde namelijk een compilatie van beelden uit het programma Chansons!!, dat gepresenteerd wordt door Kemps en Matthijs van Nieuwkerk, in Vandaag Inside laten zien. Bedoeld om de draak te steken met de presentatoren, maar daar stak Kemps volgens Van der Gijp een stokje voor. Kemps zou boos de redactie hebben gebeld, maar dat ontkende hij woensdag. Wilfred Genee vroeg hem wel naar Matthijs van Nieuwkerk, of hij ‘wist dat hij zo’n lul was’.

Van der Gijp werd deze week overigens een dag gemist en dat was direct te merken, vonden kijkers. Advocaat Job Knoester moest het stokje van hem overnemen, want Van der Gijp was namelijk ziek. Knoester kreeg van kijkers de nodige kritiek, want hij kan, wat hen betreft, de rol van Van der Gijp niet vervullen. En toen werd er volgens kijkers ook nog eens een ‘ongepast’ filmpje met Roxane Knetemann in de ‘hoofdrol’ in de studio vertoond. De mannen scoorden wél met de zuipende en rokende Sinterklaas die op Pakjesavond langskwam.

