VI-heren sneren weer naar Sander Schimmelpenninck: ‘Die jongen heeft niets bereikt’

Het is alweer bijna een week geleden dat Sander Schimmelpenninck bij Vandaag Inside aanschoof, maar zijn optreden suddert nog steeds na. Gisteravond ging het bij de talkshow alwéér over de opiniemaker.

De Volkskrant-columnist verklaarde vrijdag op Twitter waarom hij de laatste tijd vaker bij Vandaag Inside te zien is. „Mensen vragen weleens: ‘Waarom ga je toch bij VI zitten?’ Ik zeg dan: om de domrechtse hordes tegen te spreken en op te voeden. En de comments op Twitter, natuurlijk.”

Ook ging hij in op de verkiezingswinst van BBB. Hij noemde mensen die op die partij hebben gestemd ‘egoïstisch’ en wees op het feit dat de achterban van de BBB over het algemeen bestaat uit ’50+-plussers en laagopgeleiden’. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Johan Derksen en René van der Gijp. De heren zijn onverbiddelijk: hij hoeft niet meer terug te keren als tafelgast.

Schimmelpennick bevindt zich overigens in goed gezelschap van namen die aan de VI-tafel tot persona non grata werden gebombardeerd. Ook Stella Bergsma, Rob Kemps en Britt Dekker hoeven van de mannen niet meer terug te komen.

Johan Derksen over Sander Schimmelpenninck: ‘Er was geen chemie aan tafel’

Schimmelpenninck wordt in de laatste aflevering aangesneden na een ingestuurde vraag van een kijker, of ze niet een „beetje te onaardig” zijn geweest over hem. „Cancellen gaat te ver, maar ik vond niet dat er chemie aan tafel was met hem”, zegt Derksen. „Hij is sowieso iemand die zichzelf heel erg serieus neemt.” Genee neemt het voor Schimmelpenninck op. „Dat doen wij toch ook wel een beetje?” Van der Gijp: „Maar ook gewoon 0 zelfspot, joh. Dat past hier niet. Dat heeft geen zin.”

Genee vond de tweets waarin Schimmelpenninck reageert op het nieuws dat hij niet meer terug mag komen bij Vandaag Inside „erg grappig.” Zo schreef de opiniemaker: „Real Madrid niet meer welkom in stadion de Langeleegte”, „denk wel dat Nederland het enige land ter wereld is waar je met 1.76 voortdurend voor smurf wordt uitgemaakt” en „je mag ook niks meer zeggen in dit land!” Genee snapt de houding van Derksen en Van der Gijp niet. „Jij houdt toch van mensen met een mening, Johan?” De besnorde analist antwoordt daarop dat hij niks tegen Schimmelpenninck heeft. „Zijn mening vind ik prima, hoor. Ik heb hem weleens in talkshows gezien, dat doet hij hartstikke goed. Alleen er is geen leuke chemie aan tafel. Kijk, als Job erbij zit…” Genee: „Maar Job gaat ook niet echt tegen ons in.” Derksen: „Nee, daar is hij te intelligent voor.”

‘Zijn mening zit me niet dwars”

Derksen blijft volhouden dat het niet is omdat Schimmelpenninck een andere mening heeft. „Zijn mening zit me niet dwars. Het is gewoon niet leuk aan tafel. Ik vind het een hele goeie jongen met heel veel kwaliteiten. Dat sociale plan van hem en dat boekje, dat klopt allemaal.” Job Knoester vond het wel interessant dat de opiniemaker bij VI aan tafel zat. „Ik vond hem op zich een aardige gast omdat hij een ander geluid liet horen. Hij lijkt alleen op Twitter een hele andere persoonlijkheid. Hij noemt continu iedereen domrechts.”

Genee springt weer voor Schimmelpenninck in de bres. „Hij legde dat wel een beetje uit. Hij bedoelt ermee dat er heel veel mensen zijn die stemmen voor partijen, rechtsgeoriënteerde populisten, die eigenlijk niks voor ze kunnen betekenen. Die mensen zouden beter voor links kunnen stemmen.” Knoester vindt alsnog dat hij dat beter had kunnen uitleggen dan mensen ‘dom’ te noemen. „Hij zegt dat hij met iedereen in gesprek wil, maar dat doe je niet als je mensen dom noemt. Dan ben je klaar en haken mensen meteen af.”

Derksen haalt weer uit naar de opiniemaker. „Het is een wat arrogante smurf.” Genee kaatst terug: „Dat zijn wij toch ook wel een beetje?” Derksen vindt van niet. „Je kunt mij onbeschaafd en ordinair noemen, maar ik vind niet dat ik arrogant ben.” Genee: „Arrogant in de zin dat je redelijk overtuigd bent van je eigen mening.” „Er zullen best beter zijn dan ik, maar ik heb ze nog nooit ontmoet, hoor”, grapt Derksen.

Van de Gijp: ‘Die jongen heeft toch niets bereikt’

Van der Gijp en Derksen blijven erbij dat er geen chemie aan tafel was met Schimmelpenninck. Van der Gijp: „Iemand zijn houding moet een beetje parallel lopen met wat hij bereikt heeft. Die jongen heeft toch niets bereikt. Ja, hij is hoofdredacteur van een blad geweest. Maar verder dan? Ja, een podcastkoning en ik zie hem weleens zitten bij Jinek of Op1. Dan raaskalt hij wat, hij heeft wat sausjes van die Piketty (een Frans econoom, red.) en andere dingen door elkaar gegooid, heeft hij een boekje over geschreven. Hartstikke leuk allemaal, maar ik haak af.”

Politiek verslaggever Merel Ek vond, net als Knoester, een beetje tegengas juist wel leuk. „Ik vond het interessant dat er iemand zat met een andere mening. Maar als de chemie niet lekker is… Er zijn hier wel weer mensen afgeschreven aan tafel. En ook wel weer eens teruggekomen. Dat is dan misschien nog wel leuk: een soort laatste evaluatiegesprek aan tafel.” Maar van Derksen hoeft Schimmelpenninck echt niet meer terug keren. „Nee joh, je moet er ook geen drama van maken. We hebben ook helemaal niets persoonlijks tegen die jongen. Ik vind dat die jongen zijn idealen hartstikke goed kan vertellen in talkshows. Maar hij blijft, misschien niet eens bewust, de jonkheer uitstralen. Wat mij stoorde is dat hij alle mensen die op Caroline gestemd hebben, dommeriken vindt. Dan zet je wel een hele groep Nederlanders zo weg.”

