Stella Bergsma zit niet met kritiek van Johan Derksen: ‘Ik vind hem een schatje’

Stella Bergsma mocht twee keer aanschuiven bij de Vandaag Inside-heren, maar die optredens vielen niet bij iedereen in de smaak. Ook VI-gezicht Johan Derksen steekt niet onder stoelen of banken geen fan van de blonde schrijfster te zijn. Toch vindt Bergsma Derksen een ‘schatje’, zo vertelt ze gisteravond bij HLF8.

De schrijfster schoof in maart voor het eerst bij Vandaag Inside aan. Hierna klaagde ze op Instagram dat ze niet meer welkom was in het programma. De heren zelf ontkenden dit. „Er is geen sprake van een ban”, zei Derksen. Hij noemde Bergsma een ‘vervelend tegendraads kutwijf’, maar gaf ook aan dat ze dat soort mensen juist graag aan tafel hebben. Eind september was ze weer te gast en speelde ze op ludieke wijze in op Derksens opmerkingen: ze droeg een shirt waarop ‘kutwijf’ te lezen was.

Maar de kritiek van Derksen op de schrijfster blijft mals. In een recent interview met Metro haalde de besnorde analist weer uit naar Bergsma (al was haar naam hem toen even ontschoten). „Erg aardig hoor, maar bloedirritant. Die zat twee keer aan tafel en zit dan een uur lang overal tussendoor te schreeuwen. Ze interviewde mij daarna een keer voor een mij onbekend blad. Haar opnameapparaatje deed het niet. Ze stelde me vervolgens gerust met de legendarische woorden: ‘Ah joh, ik bedenk zelf wel wat ik je laat zeggen…’ Als je 39 jaar in de journalistiek zit, zijn dat rare opmerkingen.'”

Stella Bergsma over opmerkingen van Johan Derksen: ‘Vond het niet vervelend’

Bergsma was gisteren te gast bij HLF8 om over Free The Nipple te praten, maar de opmerkingen van Derksen werden ook nog even opgerakeld. „Ik vond het echt niet vervelend”, vertelt ze. „Ik vind Derksen eigenlijk een schatje. Bij hem heb ik het gevoel dat het een soort liefkozing is als hij me een kutwijf noemt.”

Op de vraag of ze ooit nog bij Vandaag Inside gaat zitten antwoordt ze: „Sorry, maar ze hebben me in de ban gedaan. Ze vinden gewoon dat ik daar niet pas en dat vind ik wel jammer, want ik vind dat ze dan toch niet echt openstaan voor een heel ander soort iemand. Ik heb het gevoel dat ze in een soort dynamiek met elkaar zitten, waar ik ook echt niet in pas, maar ze zouden daar iets opener in moeten zijn.” HLF8-presentator Sam Hagens merkt op dat dat misschien ook wel ‘lastig wordt’ in zo’n uitzending als je er niet in past. „Dat is misschien ook wel zo”, antwoordt Bergsma. „Maar ik vind toch dat ik meer kansen moet krijgen.”

