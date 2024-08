Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit bij B&B Vol Liefde-kijkers over ‘catfight’ om Albert: ‘Jaloezie druipt van scherm af’

Malgosia was in B&B Vol Liefde van plan om het hart van Albert te veroveren. Maar hoewel de Poolse operazangeres behoorlijk zeker van haar zaak was, lijkt ze nu geïntimideerd door concurrente Joyce. En dat leidt tot het nodige venijn, wat kijkers dan weer vermakelijk vinden.

We voorzien je bij Metro van de nodige B&B Vol Liefde-drama en perikelen. Eerder ging het in het tv-datingprogramma van RTL over de pikante verlangens van Iris, de jaloerse Joop die Anja nogal een uitbrander gaf en de decadente verjaardag van Robert Jan. Wist je trouwens dat Albert de voormalig eigenaar is van dit bekende Nederlandse bedrijf?

Allerlei taferelen in B&B Vol Liefde

Gisteravond besloot Mirjam in Zuid-Afrika dat Jacco haar lodge moet verlaten. Marcel is nog steeds ‘in de race’ en probeert beetje bij beetje toenadering tot de B&B-eigenaresse te zoeken. Maar of dat gaat lukken bij Mirjam? Bij in Frankrijk strijden Niels en Emiel om het hart van B&B-houder Arno. En het is overduidelijk dat de voorkeur van Arno naar Niels uitgaat.

In Spanje probeert Lotte nog een kans te maken bij Mike. Maar hij lijkt vooral bezig te zijn met Noor. Als Noor onverwachts eventjes de ‘casa’ van Mike verlaat om een vriendin op te halen, schiet Mike volledig in paniek. Mede door zijn verlatingsangst legt hij uit en dat zorgt zelfs voor tranen.

Malgosia krijgt concurrentie van Joyce

Maar de meest vermakelijke televisie vindt toch wel in Spanje bij Albert plaats, concluderen kijkers. De Poolse Malgosia was eerder behoorlijk zeker van haar zaak. En ook gisteravond spreekt ze in eerste instantie uit dat het goed tussen haar en Albert gaat en er nog steeds vlinders zijn.

Als ze aan de ontbijttafel zit in haar ochtendjas met panterprint, waant ze zich nog dolgelukkig met haar Albert. Maar dan betreedt Joyce het hotel van Albert en daar is de kasteelhouder overduidelijk van onder de indruk. „Het was opvallend dat zij er zo aan de ontbijttafel bijzat. Ik dacht: ‘Hoezo al die tieten eruit?'”, aldus Joyce over het voorkomen van Malgosia.

Vrouwen sneren en geven steken onder water

En daarna kan de ‘catfight’ eigenlijk beginnen. Want Malgosia wordt overduidelijk overgenomen door jaloezie en ook Joyce schroomt niet om terug te sneren. „Als ik degene was die de selectie deed voor Albert, dan zou ik niet zeggen dat zij bij hem past. En ik wil niet opscheppen, maar ik denk dat Albert meer op vrouwelijke vrouwen valt. Ik zie haar niet als concurrentie”, zegt Malgosia.

Albert neemt de twee dames mee naar een winkel voor tinnen soldaatjes. Weet je het nog? Die soldaatjes die je absoluut geen ‘poppetjes’ mag noemen. En in de auto ontstaat een gesprek over kinderen. Joyce vertelt dat ze bewust geen kinderen heeft. Maar volgens Malgosia kun je geen uitspraken doen over iets dat je niet kent. Volgens haar is de liefde van een kind iets heel bijzonders. „De bevalling is geweldig, ik zou iedere dag kunnen bevallen. De borstvoeding geven is geweldig, de zorg, alles.” Waarna Joyce opnoemt dat ze dat niet vaak van andere vrouwen hoort. „Daar ben je dan bijzonder in denk ik.”

En dat voelt Joyce kennelijk als een steek onder water richting Albert. „Zo van: Deze vrouw is niet goed voor jou.”

B&B Vol Liefde-kijkers smullen van catfight

Later proberen de twee toch een beetje normaal tegen elkaar. Of nou ja, ‘normaal’. Als Joyce namelijk een kaartje, bloemen en wat koekjes op haar bed vindt van Albert, roept Malgoisa snel: „Niet anders dan bij mij en niet minder dan bij mij.”

Kijkers smullen van de jaloezie die van het scherm afdruipt en de catfight die ontstaat. En vooral Malgosia laat zich volgens het kijkerspubliek niet van haar beste kant zien.

In de aflevering van vanavond gaat de concurrentiestrijd gewoon door. Maar lijkt het erop dat Malgosia uiteindelijk aan het kortste eind trekt.



En de nieuwe vrouw bij Albert zegt gewoon (over Malgosia neem ik aan) “Hoezo al die tieten eruit”, de meesten dachten het alleen maar, zij zegt het gewoon. #benbvolliefde — Miriam 💖 (@mboschnl) August 1, 2024



Haha, die nieuwe bij Albert roept over Magosia 'hoezo al die tieten eruit'… Ik hoop op een catfight… 😉🤭💅#benbvolliefde — Robert020🍋🍋 (@Stokstaartje020) August 1, 2024



Niet liegen Malgosia, bevallen is niet geweldig, het is de hel #benbvolliefde — Betty_Boop (@BettyBo41002130) August 1, 2024



FANTASTISCHE TV!!! De jaloezie druipt gewoon van mijn scherm af!! Dit is waarom ik het programma kijk!#benbvolliefde pic.twitter.com/183Bg0J23s — Dreamer (@MCnotHamm3r) August 1, 2024



Oei daar komt de ware aard van Malgosia #benbvolliefde — Laura 🦊❄️ (@Lauwke_x) August 1, 2024



Jaaaa Malgosia's inner bitch komt naar buiten. Slijp de messen maar #benbvolliefde — Claudia (@_cloudy_a) August 1, 2024

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

