Seksleven van ouders beter dan van kindloze stellen

Kinderen hebben en een wild seksleven: het is een combinatie die zeker in de eerste jaren misschien niet altijd voorkomt. Of toch wel? Uit nieuw onderzoek blijkt dat Gen Z-ouders ‘domineren’ in de slaapkamer, in vergelijking met stellen uit hun generatie zonder kinderen.

„Ze laten hun kinderloze leeftijdsgenoten in het stof bijten”, concludeert onderzoeker Kasi Bruno.

Seksleven beter

Uit het onderzoek, gedaan onder meer dan 5000 Amerikanen, blijkt dat een „verbluffende” 79 procent van Gen Z-ouders een „enorm goed” seksleven heeft. „In schril contrast hiermee krijgt een schamele 45 procent van de Gen Z’ers zonder kinderen ‘echte actie’.” Zelfs millennial ouders lopen achter volgens het onderzoek, met 74 procent die meldt dat ze gelukkig zijn in de slaapkamer.

Onderzoekers wijden dit verschil aan dat mensen met een gezin zich stabieler en veiliger voelen in hun persoonlijke leven, waardoor seks een betere ervaring kan worden. „In tegenstelling tot de populaire overtuiging dat kinderen romantiek doden, draaien Gen Z-ouders het tij”, aldus Bruno. „Ze hebben het gevoel dat hun relaties juist worden versterkt en verbeterd door de aanwezigheid van hun kinderen.”

Eenzaamheid

Het onderzoek trekt niet alleen conclusies over het seksleven van Gen Z’ers, maar ook over eenzaamheid. Zo ondervond Bruno dat Gen Z’ers zonder kinderen drie keer meer eenzaamheid ervaren dan Gen Z’ers mét kinderen. „Positieve emoties schieten omhoog bij Gen Z-ouderschap”, vertelt Bruno. Haar analyse laat verder zien dat gevoelens van bezorgdheid, verdriet en eenzaamheid afnemen bij twintigers met kinderen, terwijl liefde, geluk en dankbaarheid juist toenemen.

En die toenemende eenzaamheid kan gevaarlijk zijn, weet Bruno. Het heeft de Wereldgezondheidsorganisatie er zelfs toe aangezet om alleen zijn te verklaren tot een ‘dringende gezondheidsbedreiging’, met risico’s die net zo dodelijk zijn als het roken van maximaal vijftien sigaretten per dag.

