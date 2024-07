Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Joop blijkt stikjaloers en slechte verliezer en dat laat hij duidelijk merken

Het nieuwe seizoen B&B Vol Liefde is eigenlijk weer even vermakelijk als de voorgaande ‘dating-edities’. En gisteravond viel vooral het gedrag van kandidaat Joop op, die het hart van Anja wilde veroveren. Alleen blijkt hij nogal jaloers en een slechte verliezer te zijn, als Anja meer oog voor concurrent Peter heeft.

In het nieuwe tv-seizoen gebeurt er weer genoeg. Zo waren kijkers eerder nogal verbaasd over de botte en onaardige kant van Albert en dealbreaker over een rijbewijs bij Iris. Deze keer kan het gedrag van deelnemer Joop aan dat lijstje worden toegevoegd.

Vermakelijke televisie met B&B Vol Liefde

Eerst schakelen we nog even over naar Mike die in Spanje Charlotte en Noor over de vloer heeft. Mike beslist uiteindelijk dat Charlotte terug naar Nederland gaat. Bij Albert in Spanje is de Poolse Malgosia gearriveerd en die blijkt nogal snel hoteldebotel van Albert te zijn. En Albert is kennelijk ook blij verrast. Malgosia bekent dat ze al verliefd is op Albert, kust en knuffelt hem veelvuldig en ziet zichzelf wel met de kasteelhouder eindigen.

Op de Franse natuurcamping van Thijz heeft Ammarie, die de zus van oud-kandidaat Paul is, een beetje een slechte dag. Dat komt mede doordat ze zich ondergesneeuwd voelt door de komst van deelnemer Helena. Maar Thijz besluit uiteindelijk dat Helena naar huis gaat en Ammarie mag blijven.

Joop blijkt jaloers op concurrent Peter

Joop was op voorhand vastberaden om het hart van Anja te veroveren. Hij was daar zelfs behoorlijk zelfverzekerd over. Maar sinds zeeman Peter de Franse B&B binnenwandelde, lijkt Joop helemaal niet zo zelfverzekerd. En dat is overduidelijk te zien.

Anja en Peter kunnen het goed met elkaar vinden. Want hoewel Anja netjes en aardig tegen Joop blijft, schroomt Joop niet om hier en daar een snauw uit te delen. En kennelijk heeft hij ook het gevoel dat hij zijn concurrentie moet verslaan. Als het drietal besluit Nederland in Beweging voor de televisie te doen, merkt ook Anja op dat Joop wel erg zijn best doet.

B&B Vol Liefde-Anja vindt Peter veel leuker

„Ze is totaal niet geïnteresseerd in mij en in Peter kennelijk wel”, aldus Joop. En hij spreekt zich tegen Peter ook uit dat hij ziet dat Anja hem interessanter vindt. Dat bevalt hem overduidelijk niet. De nogal nuchtere Peter haalt zijn schouders erover op.

Later vraagt de B&B-eigenaresse of ‘haar mannen’ even een hekje kunnen repareren en ook daar laat Joop zien dat er competitie is. Peter doet het he-le-maal verkeerd en Joop weet in drie minuutjes de boel te fixen. De gepijnigde Joop kan het natuurlijk niet laten om dat aan Anja heel duidelijk te maken. „Dat heb ik je toch gezegd, ik heb vier huizen verbouwd.” Waarna Anja sarcastisch reageert: „Misschien wel vijf.” Joop gaat daar dan weer net iets te serieus op in. „Ik heb niet stilgezeten in mijn leven.” Als Anja dan ook Peter een schouderklopje geeft is Joop furieus. „What the fuck, hij heeft niks gedaan. “

Slechte verliezer

Later besluit Anja dat het tijd is voor een spelletje. En ja, ga maar eens een spelletje spelen met een slechte verliezer. Het drietal besluit ‘Mens erger je niet te spelen’ (hoe toepasselijk). Peter hoeft totaal niet te winnen, maar Joop is bloedfanatiek. Zo fanatiek dat hij zelfs vals speelt. Het is uiteindelijk Peter die er met de winst vandoor gaat.

In het voorfilmpje van de volgende aflevering is te zien dat Joop nog furieuzer is en een gesprek met Anja aanknoopt. Zo te zien kan Anja de wind van voren verwachten.



Joop is een slechte verliezer.

Zet zichzelf steeds meer voor schut. #benbvolliefde pic.twitter.com/H8CzH7Gxfb — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) July 25, 2024



Ik zou, als ik juf van groep drie was, Joop nog een jaartje over laten doen. #benbvolliefde — Doret (@hetiswa) July 25, 2024

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

