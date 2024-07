Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers smullen van Griekse romance en Iris spreekt ook nog even haar ‘pikante’ verlangens uit

We zitten inmiddels in week drie van het nieuwste seizoen van B&B Vol Liefde en het is weer smullen geblazen. Gisteravond vonden tv-kijkers dat Thijz zich wel ietwat van zijn botte kant liet zien. Maar ze smulden vooral van de romance tussen Jan en Iris.

B&B Vol Liefde is weer even vermakelijk als altijd. Met eerder de jaloerse Joop die Anja nogal een uitbrander gaf, de ontbrekende manieren van de ietwat botte Albert en de decadente verjaardag van Robert Jan. Wist je trouwens dat Albert de voormalig eigenaar is van dit bekende Nederlandse bedrijf?

Gisteravond bespraken kijkers op social media weer uitvoerig de B&B Vol Liefde-taferelen. Bij Mirjam blijkt dat ex-marinier en wereldreiziger Marcel beter in het Zuid-Afrikaanse plaatje past dan fietsenhandelaar Jacco. En bij Robert Jan logeert nog steeds Els in zijn Schotse jachthuis.

Ongenoegen bij B&B Vol Liefde-kijkers over aanpak Thijz

In Frankrijk besloot Thijz eerder dat Ammarie eigenlijk moest verkassen. Hij kondigde namelijk aan dat zij misschien beter op een andere camping kon gaan staan als de andere vrouwen zouden komen. Maar Ammarie wilde geen tweede keus zijn. Dus mocht ze gaan wat Thijz betreft. „Het veld ruimen”, zoals hij dat omschreef.

En daar was Ammarie best van ontdaan. Maar de deur was bij Thijz al dicht. Hoewel Ammarie de boel bij haar vertrek nog netjes wilde afsluiten, vond Thijz het eigenlijk welletjes. Hij zat kennelijk al met zijn gedachten bij een volgende vrouw. Lerares Mariël maakte namelijk haar entree op zijn natuurcamping en daar zag Thijz wel heil in.

In Humberto à Paris schoven Debbie en Paul, van het vorige seizoen van B&B Vol Liefde, gisteravond aan. Paul is de broer van Ammarie en het koppel reageerde op de aanpak van Thijz. „Niet chique en niet liefdevol”, noemde Debbie het. En daar sluit Paul zich bij aan. Hij vindt het knap en dapper dat zijn zus zo dichtbij zichzelf bleef.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dat zeg je keurig Ammarie.

Eer aan jezelf, echt sportief van je, sterk 💪#benbvolliefde pic.twitter.com/Un0sTGUCef — @Monica ♡ 𝑀𝒾𝓁❀𝓇𝒹 (@MvanMonica) July 30, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijkers smullen van romance tussen Jan en Iris

Daarentegen bloeit er in Griekenland wel iets op. Bij Iris is namelijk nog steeds schipper Jan aanwezig. En hoewel Jan 74 jaar is, blijkt het een vitale en actieve man. Yoga en een plons in de zee met een keurige borstcrawl? Jan houdt ervan. Als hij zich met een handdoek om zich heen richting de zee begeeft, kijkt Iris trots toe vanaf haar terras. Het lijkt eventjes op een scène uit een romantische kaskraker.

Jan en Iris liggen elkaar goed en Iris is overigens ook open en eerlijk over haar verlangens. Ze is namelijk in de liefde naar twee dingen op zoek. „Enerzijds is dat een goede vriend om mee te lachen, lol te maken en leuke uitstapjes te doen. Maar… ik wil toch ook nog wel een vriend hebben om de liefde mee te bedrijven.” Oké Iris, duidelijke taal.

Iris spreekt pikante verlangens uit

Kijkers smullen van het tafereel tussen Jan en Iris. Hoe onder meer Jan Iris steeds fotografeert en haar ‘prachtig’ op de foto zet. De twee flirten er op los met elkaar. Ze zijn ‘twee paradijsvogels’, zoals Jan dat omschrijft. Hij heeft geen enkel bezwaar om in de derde helft van zijn leven nog eens verliefd te zijn.

In de aflevering van vanavond, die inmiddels al online te bekijken is, spreekt Iris nogmaals haar verlangens uit. „Een vriendschap zoals ik met Jan heb, maar dan zoek ik toch ook nog wel echt hartstochtelijke romantiek en wilde seks.” Hopelijk komt de vitaliteit van Jan daarin toch nog van pas.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wanneer Adonis gaat baden en Aphrodite hem vanaf het balkon toeroept. #benbvolliefde pic.twitter.com/8nN7Dlnu5m — Desiree (@HappyDeesX) July 30, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet bewegen, blijf zitten, ik maak een foto van je. Prachtig! De foto; #benbvolliefde pic.twitter.com/pfiFhzfWSR — Lizzzzzzz (@LizettavC) July 30, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland

Reacties