Feestje of Cluedo? Hilariteit om verjaardag van Robert Jan in B&B Vol Liefde

Het is feest in het Schotse landhuis van Robert Jan. De B&B Vol Liefde-deelnemer is jarig en dat laat hij niet onopgemerkt voorbijgaan. Zijn verjaardag is dan ook niet compleet zonder kreeft en ‘vrinden’ en dat allemaal gekleed in een authentieke Schotse kilt. Maar is dit wel een verjaardagsfeestje of kijken we naar een spannend potje Cluedo?, vragen kijkers zich af.

Naast de twee logees van Robert Jan, Els en Annemarie, heeft hij ook een aantal ‘vrinden’ uitgenodigd voor het diner. Het gezelschap krijgt voor de gelegenheid kreeft voorgeschoteld. „Ik heb bewust voor kreeft gekozen. Enerzijds omdat het lekker is, maar ook omdat ik weet dat het een puinhoop kan worden”, grapt hij.

Hamers en een paraplu in B&B Vol Liefde

Els, die al snel een goede klik met Robert Jan bleek te hebben, is meteen enthousiast. „Ik vind het wel een hele leuke actie om op zo’n avond dan kreeft te eten”, zegt ze. En Robert Jan blijkt gelijk te hebben. De gasten snijden en slaan erop los om het vlees uit de kreeft te krijgen. „Hamers die komen eraan te pas, hilarisch”, aldus Els. Robert Jan pakt er op een gegeven moment zelfs een paraplu bij om te voorkomen dat de stukken kreeft, die door de kamer vliegen, op Els belanden.

Ook de nieuwe gast, Annemarie, stort zich op het eten van haar kreeft, maar dat blijkt toch makkelijker gezegd dan gedaan. „Ik had toch wel een beetje een probleem om die scharen open te krijgen, maar gelukkig was Robert Jan zo galant om mij te helpen.”

Ondanks dat het eten van de kreeft de volle aandacht van de gasten vraagt, zit Annemarie met een prangende vraag. Ze heeft een cadeautje voor Robert Jan gekocht, maar wanneer is nu het beste moment om het geven? Ze besluit de gastheer snel aan te spreken wanneer ze even alleen zijn. „Nou ja, dat is toch leuk om aan tafel te doen”, reageert Robert Jan. Maar zoiets van te voren vragen, is nergens voor nodig vindt hij. Gelukkig valt het presentje, een sigaar, wel in de smaak.

‘Lijkt wel Cluedo’

Kijkers van B&B Vol Liefde genieten volop van het Schotse schouwspel, maar zien ook behoorlijk veel overeenkomsten met het gezelschapsspel Cluedo. „Dit lijkt toch veel op Cluedo, met dit gezelschap en de kledingstijl?”, aldus een kijker op X. „Wie vermoordde B&B-eigenaar RJ? Was het zijn beste vrind? Of was het toch Els, de voormalig stewardess?” Een andere kijker schrijft: „Ik wacht steeds met smart tot Robert Jan weer komt, met die hele aristocratische vrindenclub. Het lijkt wel een toneelstuk. Dat straks de stroom uitvalt en er daarna een moord gepleegd is (ik denk Els in de biljartkamer, met de kandelaar).”



Dit lijkt toch veel op cluedo met dit gezelschap en de kledingstijl. Wie vermoorde de BenB eigenaar RJ. Was het zijn beste vrind?

Of was het toch Els, de voormalig stewardess. #benbvolliefde pic.twitter.com/CE0CZV6HwX — Marcel Koertshuis (@Mars_OuweDibbes) July 22, 2024



Ik wacht steeds met smart tot Robert Jan weer komt met die hele aristocratische vrindenclub. Het lijkt wel een toneelstuk. Dat straks de stroom uitvalt en er daarna een moord gepleegd is (ik denk Els in de biljartkamer met de kandelaar) #benbvolliefde — Elsbeth (@elsbeth_tWitt) July 22, 2024

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

