Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Albert blijkt oud-eigenaar van dit Nederlandse bedrijf (dat ook jij vast en zeker kent)

De flamboyante en karakteristieke nieuwe karakters van een nieuw seizoen B&B Vol Liefde zijn je vast niet ontgaan. Zo ook de ietwat knorrige Albert die in Spanje een hotel beheert. Maar kennelijk was Albert voor zijn Spaanse avontuur eigenaar van een bekend Nederlands bedrijf. Retteketet…

De 64-jarige Albert heeft zijn entree in B&B Vol Liefde inmiddels gemaakt. Hij beheert een viersterrenhotel in een heus kasteel met twee restaurants, twee zwembaden en bijna honderd man personeel. De man heeft, naar eigen zeggen, 25 jaar niet meer gedate en is op zoek naar een nieuwe vlam. Maar dat zijn date-leven stil heeft gelegen, was wel te zien aan zijn omgang met kandidate Marijke. Zij deed namelijk haar best, maar Albert presteerde het om nogal hard, bot en onaardig tegen haar te doen.

B&B Vol Liefde-Albert blijkt oud-eigenaar van bekend Nederlands bedrijf

Hoewel Alberts dateleven wat jaren heeft stilgestaan, geldt dat absoluut niet voor zijn bankrekening. De B&B-eigenaar zit er financieel namelijk warmpjes bij. Maar dat komt niet alleen door de hotelbusiness waar hij in zit.

Nee, Albert is namelijk samen met zijn broers de oprichter van Beter Bed, vertelde hij tegen Veronica Superguide en blijkt ook uit Quote. Zijn broers namen daarin het voortouw en Albert stapte later in. De broers verkochten uiteindelijk Beter Bed en begonnen daarna met een nieuw matrassenbedrijf, Swiss Sense. En dat leverde hen plek 278 in de Quote 500 op, met in 2023 een geschat gezamenlijk vermogen van 220 miljoen euro.

Van zijn aandeel kocht Albert zijn Castell d’Emporda.

Robert Jan blijkt multimiljonair

Naast Albert blijkt ook kandidaat Robert Jan een goed gevulde portemonnee te hebben. Robert Jan is namelijk multimiljonair en komt uit een zeer rijke familie. Het landgoed en jagershuis dat Robert Jan beheert in Schotland, ligt kennelijk in de buurt van het verblijf van de Britse koning Charles en Camilla.

Reacties