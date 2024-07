Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers verbaasd over onaardige en botte Albert: ‘Ik zeg toch dat ik moe ben!’

Kasteelheer Albert probeerde gisteravond in B&B Vol Liefde met Marijke te ‘daten’. Maar dat liep behoorlijk in het honderd. Hoewel Marijke haar best deed, presteerde Albert het om nogal hard, bot en onaardig tegen haar te doen. En dat pijnlijke schouwspel verbaasde veel kijkers.

Menig Nederlander smult weer van het nieuwste seizoen van B&B Vol Liefde, waar wederom genoeg ongemakkelijke en hilarische momenten plaatsvinden. Zo ook gisteravond. Bij Iris in Griekenland wil het tussen haar en René nog steeds niet echt vlotten. En als dan ook nog eens deelnemer Jan binnenwandelt, die volgens Iris ‘sexy’ is, blijken de kansen voor René eigenlijk direct verkeken. Daarom kiest René eieren voor zijn geld en vertrekt hij naar Rotterdam.

Wederom ongemakkelijke momenten in B&B Vol Liefde

Bij Mirjam in Zuid-Afrika praat Marcel kennelijk te veel over vissen en dat stoort haar. Inmiddels heeft ook de tweede kandidaat, Jacco, zijn entree gemaakt. Maar Mirjam lijkt nog niet echt diep onder de indruk.

Ook leren kijkers de laatste B&B-houder, Arno, kennen. Hij leeft in Frankrijk veelal zelfvoorzienend en schroomt niet om een eigen haan te slachten. Maar of de Amsterdamse deelnemer Emiel het ‘back to the nature’-leven waardeert, is ook nog maar de vraag.

Botte en onaardige Albert tegen Marijke

Kijkers blijken vooral verbaasd over Albert in Spanje. Zijn kasteel fungeert als hotel, inclusief twee restaurants. Maar daarnaast blijkt Albert nogal knorrig. Marijke probeert als eerste deelnemer hem ietwat te ontdooien, maar ze kan kennelijk niets goed doen.

Het lijkt wel of alles wat Marijke zegt, vraagt of aanbiedt, direct bij Albert in het verkeerde keelgat schiet. Als Marijke opmerkt dat kok en huishoudster Nella veel in huis doet, reageert Albert abrupt: „Weet je hoeveel uur ik werk in de week?”

Marijke complimenteert Albert met zijn hotel en al het werk dat daarin gestoken is. Maar Albert lijkt er niet warm van te worden. „Ik zie alleen maar wat er kapot is.”

Marijke kan niks goed doen

En ook bij Marijke ziet hij veelal dingen die hem niet bevallen. „Er zijn ook trekjes waar ik helemaal allergisch voor ben.” Als hij zijn verzameling tinnen soldaatjes laat zien en Marijke die, zonder zich van enig kwaad bewust te zijn, ‘poppentjes’ noemt, wordt Albert boos. „Je mag geen poppentjes zeggen. Het is geen Playmobil, het is tin hè. Het is niet om mee te spelen”, aldus een verontwaardigde Albert.

En het wordt eigenlijk steeds pijnlijker. Hoe complimenteuzer Marijke wordt, hoe botter de reacties van Albert worden. Hij weet eigenlijk al dat het hem niet gaat worden. En dan moet het pijnlijkste moment nog komen.

B&B Vol Liefde-kijkers hebben te doen met Marijke

Als Marijke en Albert gaan eten, in zijn eigen restaurant, laat Albert zich van zijn botste kant zien. Hij wil haar vertellen dat Marijke toch beter naar huis kan gaan, maar dat gesprek loopt helemaal in de soep. Albert begint het gesprek door te vertellen dat hij moe is en legt uit dat hij al 25 jaar geen date meer heeft gehad. En hoewel Marijke probeert los te peuteren waarom Albert het allemaal zo moeilijk vindt, blijkt dat een trap tegen het zere been. „Luister, ik zeg net tegen jou dat ik moe ben. En dan huppatee, ik heb geen zin om hierover te praten. Ik wil gewoon een leuke avond, lekker eten. ”

Waarna hij oppert dat Marijke maar iets over zichzelf moet gaan vertellen. „Wat wil je weten?”, vraagt Marijke voorzichtig. „Nee, dat ga ik niet vragen.” Daarna besluit Albert om midden in het gesprek naar de keuken te lopen. „Dan loopt hij zomaar weg. Natuurlijk is dat onbeleefd”, aldus Marijke. Waarna ze besluit dat ze geen „moeilijke” vragen meer aan Albert stelt.

Kijkers hebben vooral te doen met Marijke, die helemaal niks goed kan doen. Albert daarentegen heeft geen al te beste indruk gemaakt bij het kijkerspubliek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#benbvolliefde Albert: 'NIET BROEK. Je zei broek. Dit is een pantalon. BROEK. Nooit meer doen. Ja nu kijk je er naar terwijl ik net zeg dat je het een BROEK noemde. Je luistert niet. 60 personeelsleden heb ik. Soort soldaatjes die ik neer kan zetten waar ik wil. GEEN POPPETJES!! — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) July 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een nare man die Albert, je krijgt een mega compliment over je kasteel en inrichting en het enige dat je doet is zeiken #benbvolliefde pic.twitter.com/XGwKvDzKCH — Joasia (@JoasiaK72) July 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sjonge Albert.

Soms klikt het, soms niet. Kan gebeuren. Maar dan hoef je je nog niet meteen als een klaphark te gedragen. Je hebt haar zelf uitgenodigd hè!#benbvolliefde — Nicky (@Nickeleneel) July 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gezellig begin van de dag… De vriendelijkheid zelf die Albert#benbvolliefde pic.twitter.com/VU1nAFsIEi — !n§r!d (@inkyopdrift) July 23, 2024

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

Reacties