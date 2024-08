Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder fel op Habtamu de Hoop in Oranjezomer: ‘Nou, nou, nou’

GroenLinks-PvdA Kamerlid Habtamu de Hoop schoof gisteravond aan bij De Oranjezomer. Maar toen het huidige kabinet en de politiek ter sprake kwamen, was Jack van Gelder ineens fel op De Hoop.

De Hoop is het jongste Kamerlid in Den Haag. Hij kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws. Mede door de omstreden opmerking van Johan Derksen over zijn Friese identiteit. Waarna De Hoop besloot te reageren op de uitlatingen van Derksen. De Hoop is door Friese ouders uit Ethiopië geadopteerd en in Friesland opgegroeid.

Aan De Oranjezomer-tafel wordt besproken dat de treinkaartjes wederom duurder worden. De Hoop is boos op het kabinet. De treinkaartjes in Nederland zijn namelijk de duurste van heel Europa. Hij pleit ervoor dat het openbaar vervoer goedkoper wordt.

Maar het ontbreekt volgens presentatrice Hélène Hendriks aan geld daarvoor. „We hebben genoeg geld, alleen je moet het anders inzetten. Als je ziet hoeveel miljarden in Nederland naar het verbreden van asfalt gaat, terwijl de files er niet mee opgelost worden”, aldus De Hoop.

Jack van Gelder fel op De Hoop in De Oranjezomer

Dan haakt Jack van Gelder in, die zich overduidelijk irriteert aan het pleidooi van De Hoop. „Ik vind het zo leuk dat GroenLinks-PvdA en D66 altijd zeiken over het kabinet van nu. Maar we zitten in de teringzooi van die veertien jaar die we gehad hebben. Daar zaten zij ook bij”, terwijl Van Gelder naar De Hoop wijst.

„Nou, nou, nou, nou”, zegt De Hoop. Maar Van Gelder gaat nog even door. „Dat vind ik een probleem, dat er altijd alleen maar gekeken wordt naar dit kabinet. En we hebben een portemonnee die gevuld is, voor wat er nog over is, en je moet prioriteiten stellen.” Daarna noemt Van Gelder op dat de privatisering van staatsbedrijven als de NS en PostNL helemaal is misgelopen. „Ik vind ook dat dit kabinet daar iets aan zou moeten doen. Alleen zijn er zoveel potjes waar ze wat aan moeten doen, dat het bijna niet meer te doen is.”

„Maar als je het openbaar vervoer propageert, en daar ben ik het mee eens, en je maakt dan de kaartjes duurder? Ja, dan ben je natuurlijk gek”, aldus Van Gelder.

Habtamu de Hoop en Jack van Gelder botsen

De Hoop reageert: „Met alle respect. De afgelopen veertien jaar was de VVD de grootste partij van Nederland. Zij hebben elke keer de minister van Infrastructuur gehad en zijn hier verantwoordelijk voor geweest de grootste periode. Dus ik vind het dan wel ingewikkeld om GroenLinks-PvdA en D66 daar de schuld van te geven en er een teringbende van hebben gemaakt.”

Maar Van Gelder vindt dat GroenLinks-PvdA en D66 na de verkiezingen niks positiefs aankaarten. „Alleen maar negatief wat dit kabinet doet.” Maar daar is De Hoop het niet mee eens.

Migratie en Frans Timmermans

En ook over GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zijn ze het niet eens. Volgens De Hoop een ‘goede leider’ en volgens Van Gelder mag Timmermans „van de vijf meter plank springen”.

Daarna vult De Hoop aan dat hij zijn zorgen heeft over dit kabinet en sommige ministers. Mede vanwege hun eerdere uitspraken. „Maar ik wil vooral ook benoemen dat de plannen die deze partijen hebben helemaal niet kunnen. Dat ze vaak migratie gebruiken als afleidingsmanoeuvre, terwijl ze helemaal geen inhoudelijk verhaal hebben. Ik ben heel benieuwd wat die partijen gaan leveren, ik moet het nog zien.” Dat laatste daar is Van Gelder het dan weer wel mee eens.

Je kijkt De Oranjezomer terug via KIJK.

Reacties