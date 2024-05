Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nick Schilder in Rooijakkers Over De Vloer openhartig over breuk Nick & Simon: ‘Komen elkaar geregeld tegen’

Ruim een jaar geleden kwam er tot groot verdriet van de trouwe fans een einde aan het muzikale duo Nick & Simon. Nick Schilder blikt in een nieuwe aflevering van Rooijakkers over de Vloer terug op de breuk met Simon Keizer.

Samen met Keizer stond de zanger jarenlang bijna onafscheidelijk op het podium. De twee waren het succesvolste muzikale duo van Nederland. Nadat de geruchten al langer door de wandelgangen zoemden, werd het in augustus 2022 bevestigd: Schilder en Keizer gingen na zeventien jaar stoppen als muzikaal duo. Het bleek Keizer te zijn die de knoop heeft doorgehakt. „Ik ben de initiatiefnemer van de breuk, de lol is weg”, legde hij zichtbaar geëmotioneerd uit bij Jinek. Na een afscheidstournee zijn de twee hun eigen weg gegaan. Onlangs deed ook Keizer een boekje open over hoe hij het eerste jaar na Nick & Simon heeft beleefd.

Nick Schilder bij Rooijakkers Over De Vloer

Presentator Art Rooijakkers merkt op dat Schilder tijdens zijn eerste solotournee soms wat onwennig op het podiums staat. „Er zit niet één Nick & Simon-liedje in de show”, legt de zanger uit. „Het is best lastig om van dat vangnet afscheid te moeten nemen, dat je niet even zo’n hit als Pak maar mijn hand of Kijk omhoog kan spelen, waarvan je weet dat het publiek meezingt. Je moet iedereen opnieuw overtuigen. Het klinkt gek, maar ik voel me echt een beginnend artiest.”

„Volendam is een niet al te groot dorp. Stel, je gaat de hond uitlaten ’s avonds en je ziet Simon lopen, ga je dan aan de overkant van de straat lopen?”, wil Rooijakkers weten. „We komen elkaar geregeld tegen. De sfeer is relaxed. Het is overall ook wel een fase dat we ieder onze eigen weg gaan. Dat merk je ook wel. Dus nu is het weer even een fase dat we elkaar minder spreken. Ik weet gewoon: met de vriendengroep staan er wat dingen gepland, dan spreken we elkaar weer.”

‘Ik was niet boos om de beslissing’

Of hij ooit boos is geweest? De beslissing kwam immers niet van Schilder. „Boosheid is een gevaarlijke term. Ik was niet boos, omdat Simon die beslissing nam. Ik speelde wel de hele film af: dan gaan we nu naar afscheidsconcerten toe werken. En dan moet ik nu een traject in, wat best wel veel tijd en energie van mij gaat vragen, waar ik niet voor heb gekozen. Iedereen moet weleens iets in zijn leven doen voor iemand anders.”

Hij bleef er kalm onder. „Ik heb niet één keer echt gehuild of mijn zelfbeheersing verloren. Het enige wat ik wel had, is dat ik na die afscheidsconcerten helemaal leeg was.” Muziek sleepte hem hier doorheen. „Eigenlijk wat ik in de puberteit al deed: als ik iets had wat ik niet kon verwerken in mijn hoofd, dan pakte ik mijn instrument erbij. Dat ben ik nu weer gaan doen.”

Je kunt Rooijakkers Over De Vloert terugkijken via Videoland.

