Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Einde van Nick en Simon komt dichterbij: Simon bedankt fans na laatste Vrienden van Amstel als duo

Nick Schilder en Simon Keizer hebben als muzikaal duo hun laatste show van De Vrienden van Amstel LIVE erop zitten. Op Instagram bedankt Keizer vandaag de bezoekers van de concertreeks voor de afgelopen jaren. „Voor jullie loyaliteit, vriendschap en gezelligheid.”

Nick & Simon beginnen bijna met hun afscheidstournee en daar hoort ook De Vrienden van Amstel LIVE in Rotterdam Ahoy bij. „Ik heb m’n best gedaan om extra te genieten van alle momenten nu het echte einde in zicht komt”, schrijft Keizer na de laatste show.

Nick en Simon stoppen als duo

Hoewel de Volendammers de concertreeks voor het laatst als duo spelen, is het niet uitgesloten dat ze in de toekomst niet los van elkaar op het affiche staan. „Omdat we wel allebei muzikaal actief blijven, zoals het er nu naar uitziet”, zei Schilder daar eerder over.

Het duo maakte afgelopen zomer bekend na zeventien jaar te stoppen. Bij Keizer was „de lol” weg, zo vertelde hij daar destijds over bij Jinek. In maart beginnen Nick & Simon aan hun afscheidstournee. De reeks wordt in april afgesloten met zes concerten in Rotterdam Ahoy.

Bekend muzikaal duo

Nick en Simon staan te boek als een van de bekendste duo’s van Nederland. In 2006 brachten zij als duo hun eerste singles en album uit. Je kent ze van nummers als Kijk Omhoog, Pak Maar M’n Hand en Rosanne. Ook treden ze geregeld op in televisieprogramma’s en maken ze sinds 2021 deel uit van de groep The Streamers.