Kogel is door de kerk: Nick en Simon stoppen ermee

De geruchten klonken al langer, maar nu is het dan echt bevestigd: Nick Schilder en Simon Keizer stoppen na zeventien jaar als muzikaal duo. In het voorjaar van 2023 komt er definitief een einde aan de muziek van de Volendamse zangers samen.

Volgens het duo zal deze breuk leiden tot ruimte voor „individuele creativiteit” en „al langer gekoesterde solo-aspiraties” die de zangers hebben. Dat maakt het management bekend aan persbureau ANP. Wel blijven de twee nog samenwerken voor tv-programma’s die ze maken.

Nick en Simon definitief uit elkaar

Een tijd geleden werd bekend dat Nick en Simon uit elkaar zouden zijn gegroeid. Ieder wilde z’n eigen weg inslaan. En begin augustus bleek dat er „soloplannen” waren, maar werd hier niet verder over uitgeweid. Maandag geven de zangers in de talkshow van Eva Jinek op RTL 4 eenmalig tekst en uitleg over hun beslissing om te stoppen als duo. Ook vertellen ze dan meer over de soloplannen die ze hebben.

Fans hoeven echter niet cold-turkey af te kicken van dit muzikale duo, want ze zullen volgend jaar onder de noemer Nu Of Ooit nog een aantal afscheidsconcerten geven. Zo treden ze in maart nog op in Zwolle, Alkmaar en Hengelo. Het allerlaatste concert vindt plaats op 10 april. Dan staat er een groot afscheidsconcert in Rotterdam Ahoy op het programma waar de zangers hun carrière als muzikaal duo zullen afsluiten. De kaartverkoop hiervoor start vandaag. Daarnaast komt er begin november een verzamel-cd uit met alle hitsingles van de twee door de jaren heen.



Eén van de bekendste duo’s van Nederland

Nick en Simon staan te boek als een van de bekendste duo’s van Nederland. In 2006 brachten zij als duo hun eerste singles en album uit. Je kent ze van nummers als Kijk Omhoog, Pak Maar M’n Hand en Rosanne. Ook treden ze geregeld op in televisieprogramma’s en maken ze sinds 2021 deel uit van de supergroep The Streamers. Daarmee treden ze in september nog op in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Nick Schilder en Simon Keizer, beiden 38, leerden elkaar kennen op school en begonnen samen muziek te maken. In 2006 brak het duo door bij het grote publiek dankzij de reallifesoap van goede vriend Jan Smit. In datzelfde jaar scoorden de zangers hits met nummers als Steeds Weer, De Soldaat en Verloren. Hun debuutalbum Nick & Simon schopte het tot een zesde plek in de Album Top 100.

Series over Simon & Garfunkel en ABBA

In 2020 verscheen het recentste album van Nick & Simon en dat is een bijzondere voor ze. Voor het album NSG lieten de artiesten zich inspireren door hun idolen Simon & Garfunkel en schreven Nederlandse liedjes als eerbetoon. Over dat Amerikaanse duo maakten ze ook een documentaire.

Dat was overigens niet de enige muziekserie die de heren maakten. Zo volgden de camera’s Nick en Simon terwijl ze in onder meer Amerika en op de Cariben carrière proberen te maken en maakten ze een portret van ABBA. Eerder coachten ze samen in meerdere seizoenen van The Voice of Holland en The Voice Kids.

Kijkers hoeven geen afscheid te nemen van Nick & Simon als televisieduo. De twee zullen samen programma’s blijven maken. Voor SBS6 presenteren de zangers samen het programma Onmogelijke Duetten en bij de NPO zijn ze te zien met de serie De 3 sterren camping. Over de rest van hun plannen vertellen Nick & Simon maandag bij Eva Jinek.