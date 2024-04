Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Simon Keizer bij Beau: ‘Nick en Simon was mijn identiteit’

In april 2023 kwam er tot groot ongenoegen van de trouwe fans een einde aan het muzikale duo Nick & Simon. Precies een jaar later komt Simon Keizer met een eigen solonummer. Bij Beau blikt hij terug op dit bijzondere jaar.

Samen met Nick Schilder stond de zanger jarenlang bijna onafscheidelijk op het podium. De twee vormden het meest succesvolle muzikale duo van Nederland. Nadat de geruchten al langer door de wandelgangen zoemden, werd het in augustus 2022 bevestigd: Schilder en Keizer stopten na zeventien jaar als muzikaal duo. Het bleek Keizer te zijn die de knoop heeft doorgehakt. „Ik ben de initiatiefnemer van de breuk, de lol is weg”, legde hij zichtbaar geëmotioneerd uit bij Jinek.

Simon Keizer bij Beau

De lol om muziek te maken vond hij het afgelopen jaar weer terug, vertelt Keizer aan Beau van Erven Dorens. „Dat is heel langzaam gekomen”, legt de zanger uit. „Eerst heb ik de tijd genomen om weer mens te worden en me dingen af te vragen. Nick en Simon was mijn identiteit. Wie ben ik als Nick en Simon wegvalt? Daar was ik heel geïnteresseerd in, dus ik heb een heel interessant jaar beleefd.”

Alles laten ‘landen’, zijn sociale leven en zijn gezin waren prioriteit. „Ik heb mezelf alle vrijheid gegund, dus dit had ook twee jaar kunnen duren. Maar na een maand of acht zag ik die gitaar weer eens hangen en dacht ik: laten we eens kijken wat er gaat komen. Toen begon het weer te stromen.”

‘Ik voelde dat het dieper lag’

Volgens Keizer begon dit proces jaren geleden al. „Ik voelde dat het dieper lag dat ik de lol miste in muziek. Als er in zoiets moois geen lol meer zit, waar zit het dan wel? En krijg ik het ooit terug? Ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt dat ik aan de zijlijn best veel therapie heb gevolgd op dit vlak. Dus ik dacht: als ik dan toch tijd en ruimte heb, dan is dit het jaar om dit aan te pakken en uit te diepen.”

Dat deed hij bijvoorbeeld door in zijn eentje naar Costa Rica af te reizen. „Om intern, zonder telefoon, zonder gezin, zonder contact met de buitenwereld, met een kleine groep helemaal tot de kern te gaan. Dat was mooi.”

Hier leerde hij veel over zichzelf. „Waar bij mij het euvel heeft gelegen, is dat ik me op vrij jonge leeftijd heb afgevlakt op gevoelsniveau. Iedereen maakt zijn shit mee in zijn leven. Ik heb op moeilijke momenten me een trucje eigen gemaakt om niet te hoeven voelen. Om verdriet niet binnen te hoeven laten komen. Maar dat houdt ook in dat je op mooie momenten ook wordt afgevlakt. Dat werd duidelijk toen mijn dochtertje geboren werd in 2017. Daar heb ik niet zoveel bij gevoeld. Wel in mijn hoofd. Rationeel snap ik alles, kan ik alles aan, maar het kwam nooit binnen. Dat heb ik in Costa Rica geleerd, hoe je trauma’s aankijkt, oppakt en een plekje geeft.”

Het valt Van Erven Dorens op dat er een andere man tegenover hem zit. „Er zit nu een nerveuze man”, zegt Keizer eerlijk. „Ik vind dit gewoon heel eng. Maar ik ben wel een stuk relaxter. Ik ben minder snel geïrriteerd. Ik zie sneller de positieve kanten. Dat is winst.”

