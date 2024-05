Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joost Klein treedt voor het eerst weer op sinds songfestival: ‘Dankjewel voor de liefde’

Joost Klein heeft gisteravond voor het eerst weer opgetreden na het Eurovisie Songfestival-debacle. Dat deed hij bij het festival Freshtival in Enschede. Hij bedankte het enthousiaste publiek voor de liefde.

De EBU diskwalificeerde Klein tijdens vorige week zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. Reden zou een incident zijn waarbij hij een cameravrouw zou hebben geïntimideerd. Ondanks de diskwalificatie, heeft Europa hem en Europapa massaal omarmd.

Zijn lied is inmiddels een groot internationaal succes met meerdere nummer één noteringen in de Europese hitlijsten. Het lied werd in een week tijd zo’n 25 miljoen keer gestreamd op Spotify, wat het totale aantal streams op meer dan 70 miljoen brengt.

Joost Klein treedt voor het eerst weer op

De organisatie van het evenement liet eerder deze week weten „druk bezig” te zijn met de voorbereidingen en „spektakel” te verwachten. Maar of Klein ook daadwerkelijk zou komen, bleef tot op het laatste moment spannend. Al ruim een week had hij niets meer van zich laten horen, op een hondenfilmpje op Instagram na.



De bezoekers van het festival werden niet teleurgesteld. Klein kwam bij aanvang op op de eerste klanken van zijn Songfestivalliedje Europapa en liet delen van een remix van het nummer verspreid door het optreden horen. Ongeveer vijftien minuten nadat hij zijn show op het muziekevenement was begonnen bedankte Klein de bezoekers van het festival voor hun liefde. „Dankjewel voor de liefde. Daar gaat het om”, zei Klein vlak voor hij zijn hit Friesenjung inzette. Hij zong ook nummers als Droom Groot en Wachtmuziek en liet wat nieuwe muziek horen.



#Europapa live uitgevoerd door Joost Klein, voor het eerst sinds 9 mei, de halve finale van #EUROVISION. Enschede, Het Rutbeek, Freshtival “My name is Klein, maar je kunt me niet klein krijgen ouwe”, zegt Klein pic.twitter.com/RliOz7gBOO — Joost Dijkgraaf (@JoostDijkgraaf) May 19, 2024

Klein sprak het publiek voornamelijk in het Engels toe. „Ik ben een internationale artiest nu. Ik doe mijn best, bedankt voor het komen”, zei hij. Ook vroeg hij hoeveel mensen er waren uit Duitsland, waarna een deel van het publiek enthousiast de handen in de lucht stak. Hij zei ook „een beetje overweldigd” te zijn. „Ik hou van de liefde die hier in de lucht hangt.”

Hij repte verder met geen woord over het Eurovisie Songfestival, maar sloot wel af met The Winner Takes It All van ABBA (die het liedjesfestijn vijftig jaar geleden wonnen).



Joost Klein closing his first show after the Eurovision shitshow with The Winner Takes It All by ABBA is the funniest shit ever. Fuck You EBU, y'all wanted to get rid of him so bad but he won the hearts of so many people around the world 💙 pic.twitter.com/oauLZjqimr — Nienke 🏎️🍉 (@avoidingtmrw) May 19, 2024

Na het optreden verbrak Klein de stilte op de socials. In een story op Instagram schreef hij ‘Love always wins’ met een blauw hartje.

Klein ontkent strafbare feiten

Nog steeds is veel onduidelijk wat er nu exact is gebeurd op het Songfestival. Vrijdag liet Kleins advocaat, Jan-Åke Fält, weten dat de zanger ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Volgens de advocaat heeft Klein de camera van een fotograaf weggeduwd, maar is er geen sprake van bedreiging geweest. Ook liet de advocaat weten dat Klein erg verdrietig is over de hele situatie. „Hij voelt zich natuurlijk volledig radeloos door alles wat er is gebeurd. En terecht, want het is volledig uit zijn verband gerukt.”

