Simon wilde breuk met Nick: ‘Lol is weg, maar er is geen ruzie’

Het besluit voor het einde van het duo Nick & Simon kwam van zanger Simon Keizer. Hij twijfelde al sinds eind 2020 of hij nog wel plezier had in het optreden. Dat vertelde hij maandag in Jinek. Volgens Nick Schilder is er absoluut geen sprake van ruzie.

„Ik ben de initiatiefnemer van de breuk, de lol is weg”, vertelde Simon gisteravond, zichtbaar geëmotioneerd. De eerste tekenen van twijfel kwamen tijdens de wereldreis die hij in 2020 met zijn gezin maakte. „Tijdens de reis voelde ik ultieme vrijheid, maar ook een blok in mijn maag dat straks het hele riedeltje weer zou beginnen.”

Nick Schilder beklemtoonde ook dat hij nog niet klaar was met de samenwerking met Simon. „Zeker niet. Ik vond het juist heel erg cool dat we na zestien jaar nog zo vernieuwend wisten te zijn.”

‘We hebben uren gepraat, dat was heel fijn’

In december 2020 kaartte Simon zijn gevoel voor het eerst aan bij Nick. „Hij schoot gelijk in de oplosmodus”, zei Simon. „Ik heb na dat overleg besloten te gaan onderzoeken wat er mis was.” Een volgend ijkpunt was een overleg over de planning voor de komende drie jaar met het artistieke team. „Ik kreeg het benauwd en heb het gevoel toen gedeeld. Het voelde niet goed om dat hele plan nu te maken. Daarop besloten we geen plannen te maken.”

Na de zomer besloot het duo de knoop door te hakken. „We hebben uren gepraat, dat was een heel fijn gesprek”, zei Simon. „Nick zei: ik wil je begrijpen, wat voel je? Ik zit op een mooie plek in mijn leven, ik vind het oké, wat je ook beslist. Als de band maar goed blijft. Dat heeft mij erg ontroerd.”

De coronaperiode, waarin Nick & Simon niet konden optreden, vertraagde het besluit een beetje. „Iedereen zei: je mist het optreden vast wel? En uit beleefdheid zei ik ja. Maar van binnen dacht ik: best prettig. Ik ging serieus nadenken: wat gebeurt er nou als Nick & Simon er niet meer zijn? Dat voelde als opluchting.”

Nick Schilder: ‘Geen ruzie, dat is niet waar’

Nick en Simon benadrukken dat zij, ondanks dat zij stoppen als duo, geen ruzie hebben. Dat vertelde Nick Schilder bij Jinek. „We hebben geen ruzie, dat is niet waar”, vertelde hij. „De media doen hun werk, dat snap ik. Er gebeurt iets en dan wordt er niets gezegd. Dan gaan ze daar een verhaal van maken, ik snap dat dat gebeurt. Maar dat is niet zo.”

Het tweetal is altijd heel open geweest over het feit dat zij soms even wat afstand van elkaar wilden nemen. „Maar we zijn het gewend: al zestien jaar raken mensen in paniek als er iemand van ons alleen in de auto aan komt rijden.” Ook het feit dat zij soms een aparte kleedkamer wilden hebben, was al reden tot paniek bij andere mensen. „Zijn er problemen? Nee – we zijn twee aparte individuen.”

Muziek blijven maken na einde Nick & Simon

Simon Keizer blijft zeker muziek maken na het afscheid van het duo Nick & Simon. Maar hij heeft ‘niet meer de ambitie om solo gouden platen te krijgen of Arena’s uit te verkopen’. „Ik wil mij op andere vlakken gaan begeven, en gaan ontdekken wie ik ben zonder Nick & Simon. Die hits hoeven even niet meer. Ik zal altijd muzikant blijven. Maar ik vind het een heel fijne gedachte dat ik niet meer moet.”

Nick Schilder is op dit moment op zoek naar zijn sound, zei hij gisterenavond. „Als wij samen nog actief waren gebleven was dat solo-avontuur gezien als een uitstapje. Nu worden het mijn eerste stappen als solo-artiest. Er zijn veel meer ogen op gericht. Maar ik probeer toch mijn onbevangenheid te houden.”

Nick & Simon geven volgend jaar afscheidsconcerten

Het duo heeft een zesde concert in Ahoy toegevoegd aan hun afscheidstournee Nu of Ooit. De zangers staan nu ook op woensdag 5 april in de concertzaal in Rotterdam.

Het impresariaat van Nick & Simon laat maandagavond laat weten dat het extra concert dat eerder werd aangekondigd op donderdag 6 april is uitverkocht, en dat het optreden de dag ervoor is ingelast om te voldoen aan de grote vraag. De Volendammers geven hun laatste, inmiddels uitverkochte, show op maandag 10 april. Voor de reeks concerten in Rotterdam geven Nick & Simon nog drie concerten in Zwolle, Alkmaar en Hengelo.

Zangers gaan in op drama Nieuw-Beijerland

De zangers Nick en Simon gingen ook in op het drama in Nieuw-Beijerland, waar een vrachtwagen bij een verkeersongeluk zes mensen doodde, onder wie een hoogzwangere vrouw. Ze denken dat het bij het verwerken van collectief verdriet kan helpen om in een hechte, kleinere gemeenschap te wonen. Nick en Simon waren in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 aanwezig bij de nieuwjaarsbrand in een café in Volendam. Hierbij overleden veertien bezoekers, meer dan tweehonderd mensen raakten gewond. Nick Schilder lag een maand in het ziekenhuis.

In de uitzending van Jinek zat ook burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard, waar Nieuw-Beijerland bij hoort. „Het kan een voordeel zijn om in een kleine gemeenschap te wonen”, aldus Schilder. „Het verwerken van zoiets is een kwestie van een lange adem. In een individualistische maatschappij gaan mensen sneller over tot de orde van de dag. In Volendam bleef het onderwerp jarenlang nabij. Twee, drie jaar later kon je het er nog steeds over hebben met vrienden.”

Simon Keizer vulde aan: „Ik herinner mij vooral dat collectieve verdriet. Je draagt je eigen pijn en je eigen verdriet. Maar je draagt ook het collectieve verdriet van het dorp. Dat zorgde ook voor een gevoel van saamhorigheid, dat herken ik heel erg.”

