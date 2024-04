Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de best bekeken gast bij Vandaag Inside

Naast de vaste VI-gezichten Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, schuift er iedere doordeweekse avond een handje vol gasten aan. En kennelijk zorgt één gast voor een breed arsenaal aan kijkers.

Merel Ek, Sam Hagens, Roxane Kneteman, Raymond Mens, Özcan Akyol, Hélène Hendriks, Albert Verlinde of Wierd Duk. Het zijn een aantal van de gezichten die regelmatig bij Vandaag Inside aanschuiven. En nog steeds trekt de talkshow verreweg de meeste kijkers in vergelijking met andere talkshows. Regelmatig staat de kijkcijferteller voor de VI-heren rond de miljoen.

VI-gasten hebben invloed op kijkcijfers

Mediakenner Tina Nijkamp onderzocht welke tafelgast goede kijkcijfers scoort en vertelde daarover in haar podcast Tina’s TV Update. Want ook de tafelgast heeft invloed op de hoeveelheid kijkers op een avond. Sommige gasten keerden overigens niet meer terug naar het programma. Waaronder Rob Kemps omdat hij niet vermakelijk genoeg was en Sander Schimmelpenninck, die zich kritisch uitsprak over Derksen en het VI-kijkerspubliek.

Vandaag Inside staat bekend om een relletje hier en daar. En ook de VI-gasten doen daar soms aan mee. Zo ontstond er laatst nogal wat ophef over de uitspraken van Akyol over zijn ‘vriend’ Matthijs van Nieuwkerk en schroomde advocaat Job Knoester niet om Mark Rutte in zijn gezicht een psychopaat te noemen.

Beste gast van Vandaag Inside

Maar één gast steekt er blijkbaar met kop en schouders bovenuit als het gaat om de kijkers. Deze ‘publieksfavoriet’ scoort qua VI-kijkcijfers nooit onder de miljoen. Wie dat is? Telegraaf-journalist Valentijn Driessen blijkt grote favoriet onder de VI-kijkers. En dat terwijl Driessen niet zozeer ophef veroorzaakt met zijn uitspraken.

Nijkamp schreef over over Driessen: „Valentijn Driessen maakt zijn naam als kijkcijferkanon en nr. 1 tafelgast van VI qua kijkcijfers helemaal waar. En hoe. Vandaag Inside scoort zelfs de hoogste lineaire kijkcijfers van dit jaar tot nu toe.” Overigens benadrukt zij ook dat bargasten Roxane Knetemann en Bas Nijhuis daar ook hun steentje aan bijdroegen.

