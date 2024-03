Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Özcan Akyol toch weer bij Vandaag Inside en geeft mening over video Matthijs van Nieuwkerk

Het heeft even geduurd, maar gisteravond zat hij er toch weer: als vanouds zat Özcan Akyol aan de talkshow =tafel van Vandaag Inside. Het onderwerp waarover het ging kon iedereen waarschijnlijk wel raden: de video van Matthijs van Nieuwkerk, een goede vriend van Akyol.

„Dat filmpje… Daarover beginnen was onhandig. Oprecht: ik had misschien niet over dat filmpje moeten beginnen. Dat was onhandig.”

Akyol over ‘niet zo gezellig gedrag’

In februari vertelde Akyol aan tafel bij Humberto over het bestaan van een video met „niet zo gezellig gedrag” van Matthijs van Nieuwkerk. Het gaat om opnames van repetities van De Wereld Draait Door, die Akyol recent zelf heeft kunnen bekijken toen hij ging praten met oud-medewerkers van het programma. „Er is wel beeld dat je ziet dat het er niet zo gezellig aan toe gaat. Niet fysiek geweld hoor”, vertelde Akyol destijds. „De woorden die er zijn, hoe er met elkaar wordt omgegaan. Toen dacht ik wel: deze kant van jou ken ik ook niet zo goed, dus ik weet ook niet precies wie ik nu verdedig.”

Na Humberto schoof Akyol aan bij Vandaag Inside, om ook daar over de video te beginnen. Omdat de video niet openbaar was, twijfelden veel mensen aan de echtheid ervan. Akyol zei aan de VI-talkshowtafel dat het filmpje „op de telefoons van de mensen om wie het gaat” staat. „Als je zo gaat provoceren, hoop je dat diegene die het zegt het gaat geven natuurlijk. Maar dat doe ik niet, want het zijn de filmpjes van die mensen en die gaan erover. Ik niet. Het filmpje bestaat zeker.”

Na lang speculeren bleek het bewuste filmpje – dat Yvonne Coldeweijer op haar kanaal Life of Yvonne had gedeeld – volgens velen behoorlijk mee te vallen. Akyol besloot zich daarom terug te trekken. Hij zegde zelfs twee keer zijn ‘vaste’ maandagavond af bij Vandaag Inside. Tot gisteravond.

Filmpje was onhandig

Maar het onderwerp omzeilen, dat werd Akyol niet gegund. Het ging natuurlijk direct over de video. „Kijk, je hebt het een beetje onhandig gedaan. Dan ga je hier de volgende avond zitten en zeg je: ‘Het is mijn schuld, ik heb er een teringzooi van gemaakt, ik was niet scherp’”, begint Johan Derksen.

Akyol ziet dat nu zelf ook in: „Dat filmpje… Daarover beginnen was onhandig. Oprecht: ik had misschien niet over dat filmpje moeten beginnen. Dat was onhandig.”

Wilfred Genee vraagt vervolgens of Akyol en Van Nieuwkerk weer contact hebben. „Eh, ja”, antwoordt Akyol. Maar hoe goed het contact is, daar wijdt hij niet over uit. Het is „wel goed”, maar voor verdere vragen moeten de presentatoren bij Van Nieuwkerk zijn. Het is in ieder geval niet zó goed dat Akyol naar Parijs is gereden om het face-to-face uit te praten. „Nee, ik ben niet naar Parijs gereden. Ik heb daar geen tijd voor. Ik moet elke dag werken.”

