Sander Schimmelpenninck niet meer welkom bij Vandaag Inside na uitspraken over achterban BBB

René van der Gijp en Johan Derksen zijn niet te spreken over de uitspraken die Sander Schimmelpenninck op sociale media heeft gedaan over Vandaag Inside en BBB-stemmers. In de talkshow was de opiniemaker en presentator de afgelopen tijd meerdere keren te gast. Maar het lijkt erop dat ‘het jochie van adel’ na gisteravond niet hoeft te rekenen op een nieuwe uitnodiging.

De Volkskrant-columnist verklaarde vrijdag op Twitter waarom hij de laatste tijd juist vaker bij Vandaag Inside te zien is. „Mensen vragen weleens: ‘Waarom ga je toch bij VI zitten?’ Ik zeg dan: om de domrechtse hordes tegen te spreken en op te voeden. En de comments op Twitter, natuurlijk”, twitterde hij.

Op datzelfde Twitteraccount ging hij in op de verkiezingswinst van de BBB. Hij noemde mensen die op die partij hebben gestemd ‘egoïstisch’ en wees op het feit dat de achterban van de BBB over het algemeen bestaat uit ’50+-plussers en laagopgeleiden’. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de VI-heren. „Wie denkt hij nou dat hij is, die snotaap.”



Johan Derksen: ‘Vond ons domoren omdat we op BBB hebben gestemd’

In de uitzending van gisteravond zei Johan Derksen op een boze toon dat hij het erg arrogant vond dat Schimmelpenninck net doet of alle BBB-stemmers domoren zijn. „Ik heb de indruk dat dat jochie van adel dat hier zat ons maar dommeriken vond, omdat we op de BBB hebben gestemd”, begon de besnorde analist.

Daarna kwamen de tweets van Sander Schimmelpenninck in beeld. „Ah, dus daarom zit hij hier. Oké”, zei Wilfred Genee. „Deze jongen leidt aan een hele ernstige vorm van zelfoverschatting”, deed ook René van der Gijp een duit in het zakje. „Eigenlijk moet ik hem bij mij in de tuin zetten. Met een kruiwagentje, zijn neusje rood verven en de hele dag uitlachen.”

„Nouja…”, zegt en lacht Wilfred Genee. „Nee, maar dat zou ‘m goed doen”, zegt Van der Gijp. „Dat zou ‘m goed doen. Dan rijdt hij naar huis en denkt hij: nou, dat was een mindere dag.” Overigens is Sander Schimmelpenninck al bepaald niet populair onder de VI-kijkers.

Sander Schimmelpenninck wordt niet meer uitgenodigd bij Vandaag Inside

Johan Derksen heeft het vermoeden dat Sander Schimmelpenninck niet meer uitgenodigd wordt aan tafel. „Nee, dat past niet”, vindt René van der Gijp. „Maar ook omdat hij jullie tegenspreekt?”, vraagt presentator Wilfred Genee.

„Nee, daar gaat het niet om. Dat heeft dat volk dat zich verheven voelt. Die zetten je als dom neer. Dat als half Nederland op de BBB stemt, dan vindt hij dat allemaal maar domoren. Nou, dat vind ik heel hautain en arrogant.”

Columnist Özcan Akyol, die gisteravond tafelgast was, wil weten of dit ‘weer een openbaar functioneringsgesprek’ is. „Die komt niet meer terug?”, vraagt hij. De tafel weet het antwoord eigenlijk al: „Daar lijkt het verdacht veel op.”

