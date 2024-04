Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit bij Daar Gaan Ze Weer-kijkers om ‘ietwat dramatische’ Jacobien: ‘Waar zijn mijn Gucci-instappers?’

Jacobien en Arjen zijn nogal een opvallend stel in Daar Gaan Ze Weer. Vooral Jacobien is een uitgesproken karakter en dat valt ook kijkers op. Zo heeft ze gevoel voor drama en zorgen haar uitspraken bij het kijkerspubliek voor de nodige hilariteit.

In Daar Gaan Ze Weer gaan voormalig televisiegezichten opnieuw hun droom achterna in het buitenland. Oud B&B Vol Liefde-kandidaten Debbie en Carolien, realitygezichten Jacobien en Arjen, Ik Vertrek-Aadje en Richard van en Maaike en Bart van Helemaal het Einde komen in het programma voorbij. Ze beginnen allemaal een nieuwe onderneming en kijkers aanschouwen het wel en wee daarvan.

Jacobien is nogal uitgesproken karakter in Daar Gaan Ze Weer

Arjen en Jacobien zoeken hun geluk in Italië. Hun droom is uiteindelijk in een villa met gastenverblijf te vertoeven. Maar tot nu toe staat alleen hun zelfgemaakte gastenverblijf op hun erf. En daarin ontbreekt een belangrijk element: stromend water.

Jacobien is nogal een uitgesproken karakter. Het koppel deed ooit mee aan het programma Kerels met een Kleintje en Jacobien kun je ook kennen als deelneemster van The Bachelor. En kijkers ontgaat het soms ietwat diva-achtige gedrag van Jacobien niet. Zo schreeuwt Jacobien ongegeneerd moord en brand om haar Gucci-instappers.

Tranen bij schoolreis

Als dochter Fleuri (7), die net als haar broertjes Brunello en Barollo vernoemd is naar een wijnsoort, op schoolreis gaat, vloeien er tranen bij mama. Jacobien vertelt hoe moeilijk ze het vindt dat haar dochter op reis gaat en spreekt al haar zorgen uit. „Ik hou van je” en „Oh daar gaat ze”, zegt ze als haar kind in de bus stapt. Jacobien heeft gelukkig een grote zonnebril op om haar tranen te verdoezelen. En die zonnebril, die wekt nogal wat verbazing bij kijkers.

Ook valt het menig kijker op dat Arjen toch wel regelmatig schikt naar de wensen en eisen van zijn vrouw. Dat Jacobien regelmatig het hoogste woord voert, hebben ook veel kijkers door. Volgens hen krijgt Arjen niet echt de ruimte om zijn zinnen af te maken.

Kijkers valt ‘gevoel voor drama’ Jacobien op

Als Fleuri uiteindelijk terugkomt van haar uitje, heeft mama nog wat vragen over het rijgedrag en de afstand van de schoolreis. En als Arjen later op de dag dakbedekking op het dak van hun huis probeert te leggen, heeft Jacobien opnieuw de nodige stress. Als ze aan het eind van de dag op de veranda van haar huisje zit, zegt ze: „Waarom moet je zo strijden in het leven? Ik ben zo moe.” En ook die uitspraken ontgaan natuurlijk geen enkele kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fleurietje, vraag je wel even aan mama hoe zij de dag is doorgekomen… #daargaanzeweer pic.twitter.com/PoaIP9x2D9 — 🅣🅐🅢🅢🅘🅔🥳𝒂𝒌𝒂 𝒌𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒗𝒓𝒐𝒖𝒘𝒕𝒋𝒆 (@Poppetje0906) April 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Roep ik ook altijd als ik in de rimboe verblijf “waar zijn mijn Gucci loafers “! #daargaanzeweer pic.twitter.com/gFItMDW5tD — Lizzzzzzz (@LizettavC) April 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kijk #daargaanzeweer en vraag me af waarom Jacobien haar spullen bij de merknaam noemt? Bijv: waar is mijn Gucci als ze haar zonnebril kwijt is. En dit met alles, schoenen van haar man, tassen enz. — Karin van de Ham (@KarinvandeHamNL) April 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gelukkig heeft Jacobien haar Jinko Solar zonnepanelen opgezet.. 🤣 #daargaanzeweer pic.twitter.com/gBlZy3nGYC — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) April 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#daargaanzeweer

En meteen een 3e graads verhoor, leuk na een dagje school…..

Arme Fleur — Gerard Ottens (@Gerardottens) April 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meteen maar even een goede bril besteld! Mijn zoon gaat over 4 weken ook op schoolreisje… Ook een uur in de bus! 🤣 #daargaanzeweer pic.twitter.com/LfIcY4Qm7C — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) April 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kind komt terug van een schoolreisje en jij gaat ff vragen of de chauffeur niet te hard reed. Want dat is eigenlijk alles wat je weten wil. Dat ze het uitstapje leuk vond doet er niet toe.#daargaanzeweer — Tanja Radenmaar 🐈 (@tannegie) April 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een bulldozer. Ben na een half uur al gesloopt #Jacobien #daargaanzeweer En trouwens: Laat je man eens aan het woord 🥵 — Y. de Graaf (@GraafYDe) April 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jacobien blijft maar door hem heen praten….hou gewoon n keer je mond dicht! #daargaanzeweer — MissT (@TessiePowerrr) April 9, 2024

Je kijkt Daar Gaan Ze Weer terug via Videoland

Vorige Volgende

Reacties