Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Willem Engel is klaar met Nederland en emigreert: ‘Respect voor mensenrechten is weg’

Willem Engel ken je vast nog uit de coronaperiode, toen hij met zijn VirusWaarheid voor wat opschudding zorgde, met bijvoorbeeld coronademonstraties. Corona mag weliswaar voorbij zijn, de onvrede van Engel met de Nederlandse overheid niet. Hij gaat emigreren.

Engels broer Jan en jurist Jeroen Pols pakken eveneens hun koffers. Volgens BN DeStem is „het respect voor mensenrechten hier weg” volgens het drietal. Willem Engel verscheen in mei 2022 nog in Filemon en de Complotten, waarin hij zei dat hij ‘overal gelijk in heeft gekregen’.

De erfenis van Engel

Dat de Engel-broers en Pols gaan emigreren, is te horen in De erfenis van Engel, de podcast die BN DeStem en het AD onlangs lanceerden. Die podcast gaat over de vader van Jan en Willem, Cees. Hij is inmiddels overleden, maar toen hij nog leefde, was hij eigenaar van camping Fort Oranje. Daar woonden veel mensen met (financiële) problemen of mensen die om andere redenen geen huis konden vinden. In de podcast gaan de makers dieper in op de misstanden die daar plaatsvonden.

Die camping werd in 2017 ontruimd en rond alles dat daar gebeurde, lopen nog slepende juridische procedures tussen de familie Engel, bijgestaan door jurist Jeroen Pols, en de gemeente Zundert.

Willem Engel, broer en Jeroen Pols emigreren

Nadat Fort Oranje dicht moest, gingen Jan Engel en Jeroen Pols zich meer focussen op hun zaken in het Duitse Bremerhaven. Ze exploiteren daar, in de rosse buurt, tientallen prostitutieramen. In Nederland vordert de Belastingdienst miljoenen van het duo, maar ook met de Duitse autoriteiten liggen ze overhoop. Dat is volgens BN DeStem de reden van emigratie.

Jan Engel noemt dat het tijd is ‘om Europa achter zich te laten’. Het land van bestemming? Paraguay. Daar heeft in ieder geval Jan een stuk grond gekocht. Naar verluidt gaan er naast de Engel-broers en Pols nog vijf Nederlanders mee.

„Paraguay biedt een agrarische samenleving, ver weg van de Europese Unie. De respect voor mensenrechten lijkt hier meer een fabeltje dan realiteit. Vroeger kon je nog aankloppen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar dat is nu een illusie”, aldus Jan.

Reacties